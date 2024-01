LVBP: ¡El de Curitiba! Leonardo Reginatto quiere volver a repetir la gloria en la pelota venezolana, pero ahora con Tiburones de La Guaira (+Declaraciones)

Estadio Universitario de Caracas.- Leonardo Reginatto es uno de los importados con el rendimiento más constante en la campaña 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional y es una de las bujías ofensivas de Tiburones de La Guaira que busca sumar un título a sus vitrinas para romper con la sequía de los escualos.

En su segunda pasantía con los litoralenses, el brasileño se ha consolidado como uno de los mejores bateadores del conjunto dirigido por Ozzie Guillén. Sin importar el momento de la campaña, Reginatto ha estado a la altura de la situación y ha sabido responder con el madero para ayudar a su equipo a obtener la victoria. En el primer encuentro de la final ante Cardenales de Lara, el oriundo de Curitiba demostró toda su experiencia al ser alineado en la octava posición del line up para darle entrada al refuerzo Harold Ramírez y el amazónico respondió con un jonrón de dos carreras para apoyar la causa guairista a un primer triunfo.

Cambio en el line up

El brasileño habló con Meridiano Web sobre el cambio que lo llevó a ser octavo bate dentro del conjunto litoralense para el primer compromiso de la serie final ante Cardenales, que puede ser un ajuste drástico para otros peloteros, pero Reginatto demostró que está para apoyar al equipo desde cualquier posición o rol para conseguir los tres triunfos que les faltan para ser campeones de esta zafra.

"Obviamente, si tu estás bateando de tercero o cuarto te van a tocar más turnos con corredores en base, batear más seguido también, pero mientras yo esté en el line up eso es lo que me importa a mí. independietemente que sea tercero, cuarto u octavo, donde el mánager me dé la confianza yo estaré ahí para dar el 100% y ayudar a mi equipo", sentenció el pelotero quien se fue de 3-2, impulsando dos carreras y anotando una.

Estas son grandes noticias para el mánager Guillén, quien sabe que puede contar con el brasileño ya que puede aportar sin importar la posición que se encuentre en el line up escualo.

De vuelta a la final

En la zafra 2021-22, Reginatto fue parte del conjunto de Navegantes del Magallanes que se coronó campeón frente a Caribes de Anzoátegui en siete compromisos y el brasileño fue parte de ese equipo. Ahora, con Tiburones vuelve a pisar esas instancias y quiere darle la alegría del campeonato a la fanaticada de los litoralenses. Además, este año tiene compañeros como Alcides Escobar, Yasiel Puig y Maikel García, que son peloteros con gran nivel y que quieren obtener el título.

"Pude lograr ganar un campeonato con Magallanes, muy feliz de entrar en la historia de ese gran equipo, pero aquí es un momento diferente, una temporada diferente, con jugadores diferentes. Maikel, tenemos a Puig. Es un orgullo para mí jugar con ellos. Quiero poner mi nombre también la historia de La Guaira, salir de aquí campeón y con el favor de Dios lo vamos a conseguir", expresó.

Además, destacó que sus planes son mantenerse con el equipo para la Serie del Caribe en Miami. "Si nosotros logramos salir de aquí campeón, yo quiero jugar y representar a Venezuela otra vez. Espero estar ahí en ese equipo y, con el favor de Dios, que sea con La Guaira", aseveró.