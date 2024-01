LVBP: Estos son los números de los abridores del Cardenales de Lara vs Tiburones de La Guaira en la 2023/2024

A lo largo de la Ronda Eliminatoria del torneo 2023/2024, los lanzadores del Cardenales de Lara destacaron como unos de los más estables en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), no obstante eso no se reflejó en lo concerniente a la serie particular ante Tiburones de La Guaira, con todo y que prevalecieron en 6 de 8 partidos.

Aunque fueron mejores que los escualos, los pájaros rojos dejaron estadísticas que no precisamente mostraron calidad ante el elenco al que ahora se miden en la Gran Final.

Durante la primera fase de la campaña el grupo de iniciadores empleado por el mánager Henry Blanco totalizó 33.1 entradas, cedió 44 imparables, 18 carreras que fueron limpias todas, recibió 3 cuadrangulares, incurrió en 9 bases por bolas y ponchó a 9. Esa actuación dejó en 4.89 su promedio de rayitas merecidas, en 1.60 el whip, en 11.9 el promedio de inatrapables recibidos por cada 9 innings, en 5.1 el de pasaportes concedidos y en 2.9 el de guillotinados.

En este tiempo para los crepusculares abrieron Héctor Rodríguez, Max Castillo (3 veces), Raúl Rivero, Anderson Espinoza (2) y Fabián Blanco; Castillo fue el hombre grande pues ganó en todas sus presentaciones, solo Blanco perdió y en general ellos 5 dejó 2 aperturas sin decisión.

¿Y el Round Robin?

Respecto a la etapa que antecede al Evento Decisivo todo desmejoró de modo notorio, o en todo caso, fueron más perceptibles para la poderosa alineación guairista.

Fueron 15.1 episodios, 25 indiscutibles, 12 anotaciones, 11 limpias, 3 jonrones recibidos, 2 boletos más 5 chocolates recetados; esto totalizó efectividad de 6.55, whip en 1.79, promedio de hits por cada 9 en 14.9, el de pasaportes en 1.2 mientras que el de ponches estuvo en 2.9.

Acá los responsables de abrir fueron Castillo, Rivero (2) y Brayan Pérez. Ninguno venció.

Sin incluir el primero de la Final, los iniciadores de Cardenales ante Tiburones dejaron 48.2 innings de 69 imparables, 30 carreras, 29 justas, 6 vuelabardas, 11 bases por bolas así como 28 toleteros pasados por los fueros.