LVBP: Harold Ramírez busca revancha luego de lo ocurrido en la Final de 2019 (+Video)

Estadio Universitario de Caracas.- La Gran Final de la temporada 2023/24 dejó sorpresesas desde antes de iniciar, cuando los Tiburones de La Guaira escogieron en el Draft de Adiciones al colombiano Harold Ramírez, de los Leones del Caracas, para así sorprender a la gran mayoría de la gente.

Y es que pese a que La Guaira fue el mejor pitcheo colectivo de la postemporada, muchos esperaban que el equipo litoralense se reforzara con un abridor, como por ejemplo Jhoulys Chacín, quien finalmente fue escogido por los Cardenales.

Sin embargo, el utility colombiano asumió el reto con emoción, como declaró ante los medios de comunicación en la previa del segundo duelo de la Final ante Cardenales, en el que Ramírez busca nuevamente ser importante para los suyos.

Ramírez habló primero sobre su buena labor en el primer juego de la serie, en donde logró conectar un sencillo impulsor. "Es importante para mí, ya que me trajeron para poder aportar mi granito de arena y eso fue lo más importante del día de ayer", señaló el colombiano, quien añadió que a pesar de haber compartido equipo con él, enfrentar a Chacín era una experiencia totalmente nueva. "Lo conozco pero es primera vez que lo enfrentaba. Me hizo buenos lanzamientos pero afortunadamente pude conectarle hit".

Además, el utility perteneciente a los Rays de Tampa Bay explicó como fue el contacto entre Tiburones y él para finalmente ser tomado como refuerzo de cara a la Gran Final ante Cardenales. "Me contactaron dos días antes para ver si tenía interés y aquí estamos. Me dijo que no tratara de hacer de más, que siguiera con el trabajo que vengo haciendo", aseguró.

Por otra parte, Harold Ramírez habló sobre la oportunidad de volver a jugar una Final, luego de que en 2019 su participación se viera interrumpida. "Es una oportunidad grande, ya que además de a mí también le abre puertas a otros colombianos para venir a Venezuela. Esperemos que yo no sea el único y que vengan más colombianos", comentó.

Finalmente, el actual center field guairista habló sobre lo que vivió en su primer juego de esta Serie Final, que contó con un ambiente sensacional en las tribunas. "La verdad es muy emocionante tener a la samba de mi lado, ya que cuando la samba suena es porque las cosas están saliendo bien", sentenció.