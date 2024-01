LVBP: Tiburones le responde a Cardenales con jonrón de Luis Torrens (En vivo)

Las emociones de la gran final de la temporada 2023-2024 de la LVBP no se detienen. Por segundo día seguido, los Tiburones de La Guaira reciben en el estadio Universitario a los Cardenales de Lara, equipo que buscará a como dé lugar un triunfo que les permita viajar a Barquisimeto con la serie igualada.

En la noche del martes, los escualos desarrollaron un juego casi perfecto de la mano de su lanzador inicial Ricardo Pinto, además del aporte ofensivo de figuras como Luis Torrens y Leonardo Reginatto.

Sin embargo, eso es noticia de ayer. Para esta jornada las cosas pueden cambiar, aunque muchos fanáticos que están presentes en el recinto ucevista esperan que los del litoral vuelva a aplicar esa fórmula ganadora.

Incidencias del juego

Inning 1 (parte alta): Ildemaro Vargas recibe base por bolas. Jermaine Palacios pega doble con rodado al jardinero izquierdo. Rangel Ravelo batea elevado de out a jardinero derecho. Hernán Pérez out con elevado de sacrificio, Vargas anota. Ángel Reyes batea elevado de out a jardinero derecho.

Cardenales 1 - Tiburones 0

Inning 1 (parte baja): Maikel García recibe base por bolas. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero derecho. Harold Ramírez batea elevado de out a campo corto. Wilson García pega sencillo con rodado a jardinero derecho. Yasiel Puig batea elevado de out a jardinero derecho.

Cardenales 1 - Tiburones 0

Inning 2 (parte alta): Gorkys Hernández batea rodado de out a campo corto. Odúbel Herrera batea jonrón con elevado entre los jardines derecho y central. Carlos Narváez recibe base por bolas. Juniel Querecuto pega sencillo con línea a jardinero central. Ildemaro Vargas batea rodado batea para doble matanza.

Cardenales 2 - Tiburones 0

Inning 2 (parte baja): Luis Torrens batea jonrón con elevado por el jardín izquierdo. Danry Vásquez se poncha tirándole. Leonardo Reginatto batea elevadito de out a segunda base. Brayan Rocchio recibe base por bolas. Maikel García batea elevadito de out a segunda base.

Cardenales 2 - Tiburones 1

Inning 3 (parte alta): Jermaine Palacios batea rodado de out a campo corto. Rangel Ravelo batea rodado de out a tercera base. Herná Pérez batea elevado de out a jardinero derecho.

Cardenales 2 - Tiburones 1

Inning 3 (parte baja): En desarrollo...