LVBP: ¿Cuántos lanzadores de Bravos de Margarita han ganado el Pitcher del Año? (+Detalles)

Osmer Morales, lanzador de los Bravos de Margarita, tuvo su mejor temporada regular en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) por lejos. Su registro de 7-0 en 12 aperturas deja en evidencia la importancia que tuvo en la clasificación de su equipo a los playoffs que hoy juegan.

Este miércoles, 10 de enero del 2024, se hizo oficial su victoria por el premio "Carrao Bracho" al Pitcher del Año de la temporada 2023-2024 del circuito criollo. Dicho galardón es entregado al serpentinero con mejor accionar durante la primera instancia del torneo invernal de Venezuela.

De manera unánime fue elegido Morales por los cincuenta votantes. La campaña realizada por Osmer fue tan espectacular que logró hacerse con la Triple Corona del Pitcheo (Líder en triunfos, efectividad y ponches). En la amplia historia de la LVBP, tan solo diez peloteros han sido triple coronados.

Bravos de Margarita, organización a la que pertenece el diestro, publicó las merecidas congratulaciones para él. "En una temporada que quedará para la historia, nuestro triple coronado conquistó el premio "Carrao Bracho"", escribieron. "Además de ser el único en la historia de la LVBP que es finalista en tres distinciones diferentes". Osmer, aparte de ganar el Pitcher del Año, también está nominado al Jugador Más Valioso y al Regreso del Año.

¿Cuántos lanzadores de Bravos han sido triunfadores en el Pitcher del Año?

Osmer Morales es el primer lanzador perteneciente a la escuadra insular en alzarse con semejante gesta. Ningún otro en la historia de la novena había registrado una zafra tan positiva como la del oriundo de Villa de Cura, estado Aragua.

"Y no solo se llevó el premio de forma UNÁNIME, sino que se convierte en el primer lanzador de Bravos de Margarita en llevarse la distinción. Historia Pura", indicó el departamento de prensa de los isleños.

Con 31 años de edad, registró un récord inmaculado de 7-0 en la ronda regular, tuvo efectividad de 2.26, concedió 53 hits y apenas 15 carreras limpias, dio 20 boletos y ponchó a 51 contrarios en 59.2 innings de labor, por otra parte, tuvo un WHIP aceptable de 1.22.

"La confianza de estar en la rotación ha sido la clave. Todo el apoyo de los muchachos, hemos estado unidos, yo creo que eso algo distinto", dijo el galardonado en medio de una conversación con el periodista Héctor Cordido. "Tengo que agradecerle a (Giovanni) Carrara (Coach de Pitcheo) por el trabajo realizado, él me decía que confiara en mis lanzamientos, en otros lugares me decían que no eran buenos y que no los utilizara".