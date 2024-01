LVBP: ¡Ni la gripe pudo! Osmer Morales hizo esto para mantener a Bravos en lo mejor del Round Robin

Durante su primera presentación en el actual Round Robin, Osmer Morales comenzó con dificultades ante una ofensiva cargada de dinamita como la de Leones del Caracas; los momentos de mayor complicación para el derecho de Bravos de Margarita ocurrieron en el 3cer tramo cuando incurrió en 1 boleto y recibir sencillo, aun así guillotinó a Aldrem Corredor para concluir el tramo.

Peor se pusieron las cosas en la 4ta entrada al recibir hit y doble seguidos, dominó a Wilfredo Tovar con foul fly al tercera base pero cedió pasaporte a Oswaldo Arcia; con las bases llenas y el rancho ardiendo, apeló a sus recursos y ponchó a Gabriel Noriega, el campeón bate de la ronda eliminatoria.

Para el derecho, las cosas también fueron complicadas en el inning 5, cuando recibió vuelacercas de José Rondón, el líder en cuadrangulares de la etapa previa, imparable y con el feo panorama pudo obligar a Balbino Fuenmayor a batear para doble play.

Como vemos, encontró el modo de mantener el juego cerrado, se retiró con 5 episodios en su brazo, 5 imparables recibidos, 3 pasaportes, 3 ponches, 2 carreras que fueron limpias, el marcador igualado y eventualmente los insulares prevalecieron; en este sentido, la marca Meridiano conversó con Morales para indagar sobre cuáles fueron los ajustes aplicados en medio de tantas complicaciones:

La clave “estuvo en mantener la calma, positivo, es algo que me ha ayudado bastante; sé lo que puedo hacer, esto es beisbol, como en todo, hay momentos malos, buenos, en ocasiones voy a fallar algún pitcheo, no soy perfecto pero desde hace tres días lucho con un virus de gripe, me ha dado fiebre, me sentía bastante agitado y congestionado pero este es un momento en el que hay que jugar con el corazón, es lo que estamos haciendo, pude mantener el juego y los muchachos pudieron voltear el juego. Al final mis aplicativos fueron más mentales que mecánicos”.

Esta temporada has lanzado bastante, 59.2 entradas, segundo en la Liga ¿Cómo está tu brazo para asumir el resto del Round Robin y una eventual Final?

“Me siento al 100%, en estos momentos mejor todavía uno tiene que sentirse porque quiero estar ahí, aportar al equipo; físicamente estoy bien, luchando con la gripe pero con seguridad estaré mejor”.

¿A Miami entonces para la Serie del Caribe?

“Sí, con el favor de Dios así va a ser”.

En la Eliminatoria, Osmer se llevó la Triple Corona de Pitcheo, con marca de 7-0 en 12 comienzos, con 2.26 en promedio de carreras limpias permitidas además de 51 chocolates recetados; en este certamen de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la efectividad colectiva quedó en 4.99, es decir, la de Morales fue 54,7% mejor. Por eso es el candidato A-1 para ser Pitcher del Año.