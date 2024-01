LVBP: Osmer Morales se alza como el "Pitcher del Año" de forma unánime (+Declaraciones)

La temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) empieza a arrojar sus primeros ganadores individuales, hace algunos días se anunciaron algunos triunfadores; José Rondón como Productor del Año, Anthony Vizcaya se consagró como el Cerrador del Año y Miguel Socolovich, en su año de retiro, se alzó como Setup del Año.

En la tarde de este miércoles, 10 de enero del 2024, se hizo oficial al lanzador galardonado con el "Carrao Bracho" al Pitcher del Año. Osmer Morales, serpentinero de los Bravos de Margarita, quien fue elegido de manera unánime por los cincuenta votantes.

La campaña realizada por Osmer fue tan espectacular que logró hacerse con la Triple Corona del Pitcheo (Líder en triunfos, efectividad y ponches). En la amplia historia de la LVBP, tan solo diez peloteros han sido triple coronados.

"Bastante contento por la noticia, agradecido con las personas que me tomaron en cuenta. Al principio no estaba consciente de lo que había hecho, pero ahora con las noticias y todo lo que ha salido, si sé lo que fue mi temporada, estoy muy orgulloso", dijo Morales en una conversación que sostuvo con el periodista Héctor Cordido mediante un video en vivo por la plataforma de Instagram.

Más allá del esfuerzo que sostuvo Osmer desde la "temporada muerta" y la pretemporada de la pelota criolla, hubo un particular que le hizo abrir los senderos a una zafra repleta de éxitos.

"Aparte del trabajo, yo creo que la confianza del equipo y el staff técnico. Desde el día uno que fui cambiado a los Bravos, el trato fue sumamente diferente", soltó Osmer. "La confianza de estar en la rotación ha sido la clave. Todo el apoyo de los muchachos, hemos estado unidos, yo creo que eso algo distinto".

El buen momento del oriundo de Villa de Cura, estado Aragua, no es una casualidad ni mucho menos producto de la suerte. Todo ha sido fruto del sacrificio que ha tenido Osmer para continuar su desarrollo como lanzador de serpentinas, ya con 31 años de edad.

"Tengo que agradecerle a (Giovanni) Carrara (Coach de Pitcheo) por el trabajo realizado, él me decía que confiara en mis lanzamientos, en otros lugares me decían que no eran buenos y que no los utilizara", exaltó. "A José Moreno (mánager) por la confianza. También tengo que agradecerle a Wilson Álvarez, que estuve con él en la Liga Mayor, por su aporte y ayuda. Fue parte fundamental la Liga Mayor", explicó.

Morales registró un récord inmaculado de 7-0 en la ronda regular, tuvo efectividad de 2.26, concedió 53 hits y apenas 15 carreras limpias, dio 20 boletos y ponchó a 51 contrarios en 59.2 innings de labor, por otra parte, tuvo un WHIP aceptable de 1.22.