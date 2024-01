LVBP: José Moreno destaca la labor de Osmer Morales para el éxito de Bravos de Margarita en esta zafra (+Video)

Estadio Universitario de la UCV.- Uno de los equipos que sorprendió a todos en la actual campaña 2023-24 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional fue Bravos de Margarita. Los insulares pasaron de estar en la última posición de la tabla de clasificación en las primeras semanas de competición a avanzar al Round Robin en la tercera posición, solo por debajo de Cardenales de Lara y Leones del Caracas.

Con récord de 30 triunfos y 25 reveses, los dirigidos por José Moreno lograron cerrar la temporada regular y anotar su nombre dentro de los playoffs. Ahora, los margariteños deben trasladar esas buenas sensaciones para tratar de buscar uno de los dos boletos a la Gran Final de la pelota venezolana. Ante esto, el dirigente Moreno habló con la prensa sobre las claves de su pase a jugar en el mes de enero y cómo su pitcheo fue determinante para dar ese paso adelante.

Morales, Triple Corona de Pitcheo

Osmer Morales, el segundo serpentinero de la rotación de abridores de los insulares, fue el mejor lanzador de todo el torneo y obtuvo la triple corona de pitcheo al registrar 7 ganados, 51 ponches y 2.26 de efectividad en 12 juegos con Bravos. Ante esto, el mánager destacó el gran trabajo que realizó el diestro de 31 años de edad.

"Conozco a Osmer desde que estaba con Seattle, empezando, sabemos que era alguien que tiraba strikes, que tenía picheos secundarios y quizá le hacía un poco más de confianza en cuanto a situaciones porque cuando no eres un abridor regular dependes mucho de lo que tú hagas ese día. Cuando llegó a nosotros iba a ser una pieza clave porque iba a abrir un juego no importa qué. Darle ese espaldarazo de 'oye, no importa qué, tú mañana tienes otra salida" y así sucesivamente creo que fue el empujón que le hacía falta. Contento y orgulloso de lo que logró este año: la Triple Corona", dijo Moreno.

Además, destacó que parte de su labor como dirigente fue darle la confianza para que Morales lograra convertirse en el principal as de la rotación de Bravos en esta campaña. ""Si yo veo a mi equipo trabajar todos los días, tú vas a recibir las oportunidades de jugar porque te estás preparando. Si las cosas no salen bien, son cosas de juego. Él es uno de esos trabajadores que viene día a día sin importar nada. Cuando hablamos con él le dijimos que sería parte de la rotación, no importa qué, lo que necesitamos es que nos de salidas de calidad, cuatro o cinco innings, que ataque la zona y él ejecutó ese plan a la perfección", expresó.

Trabajo y compromiso

Moreno comentó que, desde el día uno, su equipo se ha mostrado bastante comprometido en trabajar y mejorar para lograr obtener resultados positivos en esta campaña. "Nadie pensaba que íbamos a estar acá, pero yo creo que el compromiso desde el primer día de práctica fue muy importante. Tuvimos la presencia de jugadores clave para nosotros, con mucha experiencia en la liga desde el primer día y eso dio un mensaje bien fuerte para los jugadores jóvenes que fue importantísimo para nosotros, aunque no empezamos muy bien, pero nunca se bajó la cabeza. El entusiasmo estaba, el compromiso estaba y gracias a Dios estamos ahora en ronda de Playoffs", manifestó.

Asimismo, extendió su agradecimiento con su staff, debido a que tuvieron mucha influencia para que su equipo enderezara el rumbo. "El pitcheo hizo un ajuste tremendo. No empezamos con el pie derecho, como quien dice, pero el cuerpo técnico comandado por Giovanni Carrara, Erick Pérez, (Elvis) Aliotte hicieron los ajustes necesarios. El pitcheo abridor fue clave porque, al principio, íbamos corto en el juego pero después empezamos a ir más profundo, cinco o seis innings, que nos da la oportunidad de tener un bullpen mucho más fresco", puntualizó.