¡De alumno a maestro! Estas fueron las palabras de despedida de Omar Vizquel a Víctor Davalillo (+Video)

Víctor Davalillo fue una figura dentro del béisbol venezolano que fue inspiración y un modelo a seguir para todos aquellos jóvenes que, durante su época de jugador activo, deseaban emular sus pasos y dedicarse a este deporte de manera profesional.

Uno de ellos fue Omar Vizquel, ex pelotero criollo que se destacó en las Grandes Ligas y dentro de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con los Leones del Caracas, quien asistió al homenaje póstumo que se realizó este viernes 8 de diciembre para "Vitico" en el Estadio Universitario de la UCV.

La despedida a su maestro

Durante el cierre del acto, Vizquel llegó al recinto y fue uno de los que acompañó a "Vitico" durante su última vuelta al cuadro donde se convirtió en leyenda e inmortalizó su nombre dentro del béisbol venezolano. Además, compartió unas palabras sobre Davalillo y lo importante que este fue en su vida, tanto personal como profesional.

"Ante toda la tristeza que, lógicamente, tenemos todos los que fuimos fanáticos de 'Vitico' debemos celebrar esto con una sonrisa porque 'Vitico' siempre fue un tipo muy divertido. El estar con él era oír anécdotas del beisbol, era la alegría que el tenía de hablar del juego en sí y de lo que él inspiraba a los muchachos jóvenes, como en mí persona, fue algo totalmente fuera de serie", dijo Vizquel.

"Vitico, en todo el sentido de la palabra, era béisbol. Era lo que vivía él día a día, el compartir con él era algo sumamente agradable y fue lo que hizo que persona como nosotros nos proyectáramos en este difícil juego del béisbol", expresó el criollo.

Además, aseguró que Davalillo fungió como un maestro para él y lo ayudó a avanzar en su carrera. "Para mí, fue totalmente un orgullo estar a su lado. Él fue el que me ayudó a mí a empujar mi carrera porque, cuando yo empecé a batear a la zurda, yo necesitaba un profesor y que mejor profesor que "Vitico" Davalillo que tenía la paciencia de venir conmigo y yo ni siquiera le pedí que me ayudara, pero él sabía que yo estaba pasando por un momento de aprendizaje", aseguró el ex pelotero de los Leones del Caracas.

"Lo que 'Vitico" inspiró en mí y en todos los que necesitábamos de él era esa confianza y ese compañerismo. 'Vitico' estarás con nosotros en nuestros corazones, en todo momento. Muchas gracias por tus enseñanzas, por ser la persona que fuiste con todos nosotros, con el béisbol y es un orgullo verdaderamente que hayas sido ese venezolano con el que siempre contábamos", comentó.

"Se ha ido un gran hombre, pero estará en nuestros corazones en todo momento", aseveró.

Incluso, Vizquel fue uno de los que cargó el féretro durante la última vuelta al cuadro simbólica que dio "Vitico" Davalillo en su última visita al Estadio Universitario, dejando atrás un increíble legado dentro del béisbol venezolano.