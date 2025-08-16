Resultados MLB: 15 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo y emocionante jornada de las Grandes Ligas, como se acostumbra, en esta particular día y por lo tanto, es importante divisar cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

En esta fecha, varios jugadores venezolanos tuvieron un rendimiento notable y los más sobresalientes, fueron Salvador Pérez y Francisco Álvarez, ambos conectando cuadrangular.

Resultados MLB:

- Piratas de Pittsburgh 3-2 Cachorros de Chicago

- Cerveceros de Milwaukee 10-8 Rojos de Cincinnati

- Phillies de Philadelphia 6-2 Nacionales de Washington

- Rangers de Texas 5-6 Azulejos de Toronto

- Marlins de Miami 1-2 Medias Rojas de Boston

- Bravos de Atlanta 2-0 Guardianes de Cleveland

- Marineros de Seattle 11-9 Mets de Nueva York

- Blancas de Chicago 1-3 Reales de Kansas City

- Tigres de Detroit 7-0 Mellizos de Minnesota

- Orioles de Baltimore 7-0 Astros de Houston

- Yankees de Nueva York 4-3 Cardenales de San Luis

- Cascabeles de Arizona 3-4 Rockies de Colorado

- Padres de San Diego 2-3 Dodgers de Los Angeles

- Angelinos de Anaheim 3-10 Atléticos de Oakland.