Resultados MLB: 15 de agosto de 2025 (+video)

Durante este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo y emocionante jornada de las Grandes Ligas, como se acostumbra, en esta particular día y por lo tanto, es importante divisar cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.
En esta fecha, varios jugadores venezolanos tuvieron un rendimiento notable y los más sobresalientes, fueron Salvador Pérez y Francisco Álvarez, ambos conectando cuadrangular.
Resultados MLB:
- Piratas de Pittsburgh 3-2 Cachorros de Chicago
- Cerveceros de Milwaukee 10-8 Rojos de Cincinnati
- Phillies de Philadelphia 6-2 Nacionales de Washington
- Rangers de Texas 5-6 Azulejos de Toronto
- Marlins de Miami 1-2 Medias Rojas de Boston
- Bravos de Atlanta 2-0 Guardianes de Cleveland
- Marineros de Seattle 11-9 Mets de Nueva York
- Blancas de Chicago 1-3 Reales de Kansas City
- Tigres de Detroit 7-0 Mellizos de Minnesota
- Orioles de Baltimore 7-0 Astros de Houston
- Yankees de Nueva York 4-3 Cardenales de San Luis
- Cascabeles de Arizona 3-4 Rockies de Colorado
- Padres de San Diego 2-3 Dodgers de Los Angeles
- Angelinos de Anaheim 3-10 Atléticos de Oakland.