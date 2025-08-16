MLB

Resultados MLB: 15 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Sabado, 16 de agosto de 2025 a las 06:42 am

El rendimiento de los peloteros venezolanos fue sobresaliente en esta jornada 

Durante este viernes, 15 de agosto, se llevó a cabo y emocionante jornada de las Grandes Ligas, como se acostumbra, en esta particular día y por lo tanto, es importante divisar cómo quedaron los resultados en las distintas plazas.

En esta fecha, varios jugadores venezolanos tuvieron un rendimiento notable y los más sobresalientes, fueron Salvador Pérez y Francisco Álvarez, ambos conectando cuadrangular.

Resultados MLB:

- Piratas de Pittsburgh 3-2 Cachorros de Chicago 

- Cerveceros de Milwaukee 10-8 Rojos de Cincinnati 

- Phillies de Philadelphia 6-2 Nacionales de Washington 

- Rangers de Texas 5-6 Azulejos de Toronto 

- Marlins de Miami 1-2 Medias Rojas de Boston 

- Bravos de Atlanta 2-0 Guardianes de Cleveland 

- Marineros de Seattle 11-9 Mets de Nueva York 

- Blancas de Chicago 1-3 Reales de Kansas City 

- Tigres de Detroit 7-0 Mellizos de Minnesota 

- Orioles de Baltimore 7-0 Astros de Houston 

- Yankees de Nueva York 4-3 Cardenales de San Luis 

- Cascabeles de Arizona 3-4 Rockies de Colorado 

- Padres de San Diego 2-3 Dodgers de Los Angeles 

- Angelinos de Anaheim 3-10 Atléticos de Oakland.

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

MLB