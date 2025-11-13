MLB

El recuento de premios Cy Young por franquicias ¿Quién tiene más?

Por

Eimy Carta
Jueves, 13 de noviembre de 2025 a las 01:00 pm

El Premio Cy Young es el máximo galardón de la excelencia individual en el pitcheo, y a lo largo de las décadas, ciertas franquicias han demostrado una capacidad inigualable para desarrollar y atraer a los ases más dominantes de las Grandes Ligas

El listado histórico de ganadores del Cy Young, que reconoce al mejor lanzador de la Liga Americana y la Liga Nacional desde 1967, revela qué equipos han tenido el linaje de pitcheo más rico en la historia de la MLB.

Los equipos con más Cy Youngs

A la cabeza de esta prestigiosa lista se encuentran los Los Ángeles Dodgers, una franquicia con una larga tradición de grandes lanzadores desde la era de Sandy Koufax hasta la más reciente. Los Dodgers han acumulado un impresionante total de 12 premios Cy Young en su historia.

Les siguen los Atlanta Braves con 8 galardones, un número impulsado en gran parte por su histórico cuerpo de abridores que dominó la Liga Nacional durante los años 90 y principios de los 2000.

Inmediatamente después, se encuentran tres equipos empatados con 7 premios Cy Young cada uno:

  • Detroit Tigers: Un equipo que ha visto el dominio de lanzadores legendarios como Denny McLain y más recientemente, Justin Verlander y Tarik Skubal.

  • Philadelphia Phillies: Los Filis han albergado talento destacado en el montículo a lo largo de distintas épocas.

  • Boston Red Sox: Los Medias Rojas, que han contado con múltiples ganadores de gran calibre.

  • New York Mets: Los Mets completan este grupo, demostrando la rica historia de pitcheo en la ciudad de Nueva York.

Más allá de los números

La lista no solo refleja los logros individuales, sino también la habilidad de estas organizaciones para mantener un estándar de excelencia en su staff de lanzadores. El dominio histórico de los Dodgers y los Braves en particular establece un punto de referencia para las franquicias que buscan construir un legado basado en el pitcheo.

El Cy Young es, en esencia, un premio a la consistencia y el dominio total durante una temporada, y los equipos mencionados han sido, históricamente, los mejores escenarios para que ese dominio se manifieste.

 

Jueves 13 de Noviembre de 2025
