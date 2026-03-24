Baseball Champions League: Datos concretó su primera victoria ante CTBC Brothers

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El inicio de la Baseball Champions League dejó una declaración contundente: Los Dantos no llegaron a participar, sino a competir con autoridad y se reveló. En el primer juego del torneo, el conjunto nicaragüense firmó una victoria aplastante de 17-5 frente a CTBC Brothers.

Desde el primer inning, el equipo pinolero mostró un enfoque ofensivo agresivo que rápidamente desarmó cualquier intento de control por parte del rival asiático. La ofensiva fue constante, oportuna y, sobre todo, demoledora.

Baseball Champions League

El partido inaugural del torneo tuvo todos los ingredientes de un espectáculo ofensivo. Los Dantos conectaron con autoridad, aprovecharon errores defensivos y mantuvieron presión en cada entrada. La diferencia en el marcador no tardó en ampliarse, reflejando la superioridad en el terreno.

Por su parte, CTBC Brothers intentó reaccionar en algunos tramos del juego, logrando anotar cinco carreras, pero nunca encontró la consistencia necesaria para frenar el ritmo impuesto por el conjunto nicaragüense. Cada intento de remontada fue respondido con más producción ofensiva por parte de los Dantos.

Asimismo, no dependieron de una sola figura; varios jugadores aportaron con el bate, mostrando una ofensiva balanceada y peligrosa de principio a fin. Esa capacidad colectiva fue clave para mantener el dominio durante todo el encuentro.

El pitcheo también cumplió al sostener la ventaja en momentos clave, evitando que el rival se acercara peligrosamente en el marcador. Aunque hubo lapsos de presión, la ventaja construida por la ofensiva permitió manejar el juego con relativa tranquilidad.

Este triunfo no solo representa un arranque ideal, sino que envía un mensaje claro al resto de los participantes. Los Dantos se perfilan como un equipo a seguir en esta edición del torneo, con argumentos sólidos tanto en ofensiva como en ejecución.

El debut de la Baseball Champions League no pudo tener mejor guion para Nicaragua, que celebró un compromiso redondo en el diamante y aumentó sus expectativas para los próximos días.