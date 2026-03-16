Meridiano Televisión transmitirá en vivo y gratis la Baseball Champions League Américas 2026: Entérate de los detalles

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Por Andrea Matos Viveiros

La Baseball Champions League Américas 2026 inicia el próximo 24 de marzo y los fanáticos podrán disfrutar cada juego en vivo y gratis por Meridiano Televisión.

Esta será la tercera edición del torneo internacional organizado por la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol junto con la Liga Mexicana de Beisbol, con el objetivo de consolidar la principal competencia de clubes del continente.

¿Dónde ver el torneo gratis en Venezuela?

Además de la señal abierta de Meridiano Televisión, la transmisión también estará disponible vía streaming en plataformas digitales como SimplePlus, InterGo, Netuno Go y ABA TV Go.

Equipos participantes

El torneo contará con un formato todos contra todos con cinco equipos participantes:

Diablos Rojos del México

Los Dantos de Nicaragua

Caimanes de Matanzas de Cuba

Kane County Cougars de Estados Unidos

CTBC Brothers de China Taipéi

Tras la fase regular, los dos mejores equipos avanzarán a la gran final para definir al campeón del torneo.

La Baseball Champions League Américas 2026 promete seis días de beisbol de alto nivel, grandes jugadas y emoción para todos los aficionados. No te lo puedes perder por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.