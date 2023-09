LIDOM: Estos son los jugadores franquicia de Leones del Escogido para la temporada invernal 2023-24

Los Leones del Escogido están preparando su temporada invernal en la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, acaban de hacer oficial la lista de los diferentes estatus de sus peloteros, destacando la lista de jugadores franquicias donde están puros talentosos Grandes Ligas. Por otra parte, también señalaron al grupo de jugadores que pueden firmar con cualquier equipo.

Esta es la lista de los jugadores franquicia de Leones del Escogido:

- Luis Castillo (P), Alexander Colomé (P), Rafael Devers (IF), Jorge Polanco (IF), Julio Rodríguez (IF), Maikel Franco (IF) y Carlos Santana (IF).

Los jugadores con el título de franquicia son aquellos que tienen dos o más campeonatos sin jugar en la LIDOM, además de no contar para el límite de jugadores activos en ningún momento de la temporada.

Por otra parte, Leones del Escogido también señalaron a sus representantes protegidos:

- Jardineros: Franchy Cordero, Franmil Reyes, Junior Lake, Sandro Fabián, Jasson Domínguez, Eloy Jiménez, Jimmy Paredes y Gregory Polanco.

- Infielders: Erik González, Vladimir Guerrero Jr., Aderlin Rodríguez, Willi Castro, José Marmolejos, Orlando Calixte y Wendell Rijo.

- Catchers: Pedro Severino, Yainer Díaz, Freuddy Batista, Gary Sánchez y Austin Wells.

- Lanzadores: Elvis Peguero, Emmanuel Ramírez, Gerson Bautista, Víctor Santos, Cristopher Molina, Carlos Martínez, Jeurys Familia, entre otros.

Por otra parte, estos son los jugadores que no están protegidos y pueden firmar con cualquiera organización de la LIDOM: Franklyn Kilomé, Felipe Tejeda, Osiris Germán y Carlos Reyes, además del infielder Martín Figueroa.