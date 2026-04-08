Francia - Ligue 1 2025-2026

Stade Rennes vs Angers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

Stade Rennes y Angers se enfrentan en el estadio Roazhon Park, con el arbitraje de Mathieu Vernice. El duelo se jugará el sábado 11 de abril desde las 15:05 horas.

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Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:22 pm
Stade Rennes vs Angers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1
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El juego entre Stade Rennes y Angers se disputará el próximo sábado 11 de abril por la fecha 29 de la Ligue 1, a partir de las 15:05 horas en el estadio Roazhon Park.

Así llegan Stade Rennes y Angers

En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.

Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1

Stade Rennes ganó por 4-3 el juego pasado ante Stade Brestois. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 10.

Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1

El anterior partido disputado entre Angers finalizó en empate por 0-0 ante Olympique Lyon. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 9.

 

Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 47 puntos (13 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 13 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Mathieu Vernice.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
PSG 63 27 20 3 4 38
2
Lens 59 28 19 2 7 27
3
Lille 50 28 15 5 8 11
7
Stade Rennes 47 28 13 8 7 7
12
Angers 33 28 9 6 13 -13
DataFactory

 

Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1

 

  • Fecha 30: vs RC Strasbourg: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs Nantes: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
  • Fecha 30: vs Le Havre AC: 18 de abril - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 31: vs PSG: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 33: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 34: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Rennes y Angers, según país
  • Argentina: 16:05 horas
  • Colombia y Perú: 14:05 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas

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