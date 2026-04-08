Stade Rennes vs Angers: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

El juego entre Stade Rennes y Angers se disputará el próximo sábado 11 de abril por la fecha 29 de la Ligue 1, a partir de las 15:05 horas en el estadio Roazhon Park.
Así llegan Stade Rennes y Angers
En la jornada anterior de esta competencia, el local se hizo con el triunfo y llega con buen ánimo para recibir al equipo visitante, que viene de sumar apenas un punto y necesita retomar la senda de la victoria.
Últimos resultados de Stade Rennes en partidos de la Ligue 1
Stade Rennes ganó por 4-3 el juego pasado ante Stade Brestois. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 10.
Últimos resultados de Angers en partidos de la Ligue 1
El anterior partido disputado entre Angers finalizó en empate por 0-0 ante Olympique Lyon. En las jornadas recientes de este campeonato, tiene 1 triunfo y 3 partidos perdidos. Logró convertir 2 goles y le han marcado 9.
Durante los últimos 5 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 4 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 31 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y finalizó en un empate 1-1.
El local está en el séptimo puesto y alcanzó 47 puntos (13 PG - 8 PE - 7 PP), mientras que el visitante ha logrado 33 unidades y está en el décimo segundo lugar en el campeonato (9 PG - 6 PE - 13 PP).
El árbitro seleccionado para el encuentro será Mathieu Vernice.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|PSG
|63
|27
|20
|3
|4
|38
|2
|Lens
|59
|28
|19
|2
|7
|27
|3
|Lille
|50
|28
|15
|5
|8
|11
|7
|Stade Rennes
|47
|28
|13
|8
|7
|7
|12
|Angers
|33
|28
|9
|6
|13
|-13
Fechas y rivales de Stade Rennes en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs RC Strasbourg: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs Nantes: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Olympique Lyon: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs Paris FC: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Angers en los próximos partidos de la Ligue 1
- Fecha 30: vs Le Havre AC: 18 de abril - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 31: vs PSG: 25 de abril - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Auxerre: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 33: vs RC Strasbourg: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 34: vs Stade Brestois: Fecha y horario a confirmar
Horario Stade Rennes y Angers, según país
- Argentina: 16:05 horas
- Colombia y Perú: 14:05 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:05 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:05 horas