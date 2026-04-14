Sassuolo vs Como 1907: previa, horario y cómo llegan para la fecha 33 de la Serie A

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Por la fecha 33 de la Serie A, Como 1907 y Sassuolo se enfrentan el viernes 17 de abril desde las 12:30 horas, en el estadio Mapei Stdm. Cittá del Tricolore.

Así llegan Sassuolo y Como 1907

Ambos equipos buscarán la victoria para escalar en la tabla de posiciones, después de haber sido derrotados en el partido que cada uno disputó la fecha anterior.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo no pudo ante Genoa en el Luigi Ferraris. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 1 juego, 1 fue empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 7 goles y logró anotar 5 a sus rivales.

Últimos resultados de Como 1907 en partidos de la Serie A

Como 1907 llega a este partido con una derrota por 3 a 4 ante Inter. Recientemente, el equipo visitante tiene resultados bastante diversos: 3 victorias y 1 empate, en los que convirtió 12 goles y le han encajado 6.

Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 28 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Como 1907 sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.

El anfitrión está en el décimo primer puesto con 42 puntos (12 PG - 6 PE - 14 PP), mientras que la visita acumula 58 unidades y se ubica en quinto lugar en el campeonato (16 PG - 10 PE - 6 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 75 32 24 3 5 46 2 Napoli 66 32 20 6 6 17 3 Milan 63 32 18 9 5 20 5 Como 1907 58 32 16 10 6 30 11 Sassuolo 42 32 12 6 14 -4

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Fiorentina: 26 de abril - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Como 1907 en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 34: vs Genoa: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Hellas Verona: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Parma: Fecha y horario a confirmar

Fecha 38: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar

Horario Sassuolo y Como 1907, según país

Argentina: 13:30 horas

Colombia y Perú: 11:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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