Italia - Serie A 2025-2026

Parma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

Parma y Napoli se enfrentan en el estadio Ennio Tardini, con el arbitraje de Marco Di Bello. El duelo se jugará el domingo 12 de abril desde las 09:00 horas.

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Jueves, 09 de abril de 2026 a las 02:42 pm
Parma vs Napoli: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A
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El juego entre Parma y Napoli se disputará el próximo domingo 12 de abril por la fecha 32 de la Serie A, a partir de las 09:00 horas en el estadio Ennio Tardini.

Así llegan Parma y Napoli

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Parma en partidos de la Serie A

En la fecha anterior, Parma se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Lazio. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 3 goles marcados y con 8 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Napoli en partidos de la Serie A

En la jornada anterior, Napoli derrotó 1-0 a Milan. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 4 encuentros. En ellos, marcó 8 goles y sufrió 3 en contra.

 

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 14 de enero, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y finalizó en un empate 0-0.

El local está en el décimo tercer puesto y alcanzó 35 puntos (8 PG - 11 PE - 12 PP), mientras que el visitante ha logrado 65 unidades y está en el segundo lugar en el campeonato (20 PG - 5 PE - 6 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Marco Di Bello.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 72 31 23 3 5 45
2
Napoli 65 31 20 5 6 17
3
Milan 63 31 18 9 4 23
4
Como 1907 58 31 16 10 5 31
13
Parma 35 31 8 11 12 -17
DataFactory

 

Fechas y rivales de Parma en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 33: vs Udinese: 18 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Pisa: 25 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Inter: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Roma: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Napoli en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 33: vs Lazio: 18 de abril - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Cremonese: 24 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Como 1907: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Bologna: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
Horario Parma y Napoli, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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