Osasuna vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

A partir de las 08:00 horas el próximo domingo 12 de abril, Betis visita a Osasuna en el estadio el Sadar, por el duelo correspondiente a la fecha 31 de la Liga.
Así llegan Osasuna y Betis
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Últimos resultados de Osasuna en partidos de la Liga
Osasuna llega con resultado de empate, 2-2, ante Alavés. Tiene un historial irregular con 2 derrotas, 1 victoria y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados, con 8 goles en contra. Marcó 6 tantos en el rival en esos encuentros.
Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga
Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Betis y Espanyol, con un marcador 0-0. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 empates y 2 partidos perdidos. Marcó 4 goles al rival y le han convertido 7 tantos en esos cotejos.
En los últimos partidos jugados, se muestra al equipo visitante vencedor con 4 partidos ganados y un total de 1 partido igualado. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 28 de septiembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y Betis se impuso por 2 a 0.
El local se ubica en el noveno puesto con 38 puntos (10 PG - 8 PE - 12 PP), mientras que el visitante tiene 45 unidades y se coloca en quinto lugar de la tabla (11 PG - 12 PE - 7 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|76
|30
|25
|1
|4
|51
|2
|Real Madrid
|69
|30
|22
|3
|5
|36
|3
|Villarreal
|58
|30
|18
|4
|8
|19
|5
|Betis
|45
|30
|11
|12
|7
|7
|9
|Osasuna
|38
|30
|10
|8
|12
|-1
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 33: vs Athletic Bilbao: 21 de abril - 14:00 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Sevilla: 26 de abril - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Barcelona: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 33: vs Girona: 21 de abril - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Real Madrid: 24 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Osasuna y Betis, según país
- Argentina: 09:00 horas
- Colombia y Perú: 07:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 06:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 08:00 horas