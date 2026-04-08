Italia - Serie A 2025-2026

Milan vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

Milan y Udinese se miden en el estadio San Siro el sábado 11 de abril a las 12:00 horas.

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Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:17 pm
Milan vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A
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Por la fecha 32 de la Serie A, Udinese y Milan se enfrentan el sábado 11 de abril desde las 12:00 horas, en el estadio San Siro.

Así llegan Milan y Udinese

Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.

Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A

Milan no pudo ante Napoli en el Diego Armando Maradona. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.

Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A

En la fecha pasada, Udinese finalizó con un empate 0-0 ante Como 1907. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 3 tantos.

 

En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.

El anfitrión está en el tercer puesto con 63 puntos (18 PG - 9 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 13 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 72 31 23 3 5 45
2
Napoli 65 31 20 5 6 17
3
Milan 63 31 18 9 4 23
4
Como 1907 58 31 16 10 5 31
11
Udinese 40 31 11 7 13 -7
DataFactory

 

Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 33: vs Hellas Verona: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Juventus: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 33: vs Parma: 18 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Lazio: 27 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Udinese, según país
  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

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