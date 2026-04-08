Milan vs Udinese: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

Por la fecha 32 de la Serie A, Udinese y Milan se enfrentan el sábado 11 de abril desde las 12:00 horas, en el estadio San Siro.
Así llegan Milan y Udinese
Se enfrentan dos equipos que necesitan sumar de a 3. El equipo local llega con la moral baja después de perder su último partido en este torneo. Por su parte, el conjunto visitante empató a 0 en su feudo durante la jornada pasada.
Últimos resultados de Milan en partidos de la Serie A
Milan no pudo ante Napoli en el Diego Armando Maradona. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 3 juegos y ha perdido 1. En esos últimos partidos, le convirtieron 4 goles y logró anotar 6 a sus rivales.
Últimos resultados de Udinese en partidos de la Serie A
En la fecha pasada, Udinese finalizó con un empate 0-0 ante Como 1907. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha logrado anotar 7 goles y le han encajado 3 tantos.
En el historial de resultados se mostraron 4 victorias obtenidas por el local y 1 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 20 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Milan sacó un triunfo, con un marcador 0 a 3.
El anfitrión está en el tercer puesto con 63 puntos (18 PG - 9 PE - 4 PP), mientras que la visita acumula 40 unidades y se ubica en décimo primer lugar en el campeonato (11 PG - 7 PE - 13 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Inter
|72
|31
|23
|3
|5
|45
|2
|Napoli
|65
|31
|20
|5
|6
|17
|3
|Milan
|63
|31
|18
|9
|4
|23
|4
|Como 1907
|58
|31
|16
|10
|5
|31
|11
|Udinese
|40
|31
|11
|7
|13
|-7
Fechas y rivales de Milan en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 33: vs Hellas Verona: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Juventus: 26 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Genoa: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Udinese en los próximos partidos de la Serie A
- Fecha 33: vs Parma: 18 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Lazio: 27 de abril - 15:45 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Torino: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Cremonese: Fecha y horario a confirmar
Horario Milan y Udinese, según país
- Argentina: 13:00 horas
- Colombia y Perú: 11:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas