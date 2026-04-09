Genoa vs Sassuolo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

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A partir de las 06:30 horas el próximo domingo 12 de abril, Sassuolo visita a Genoa en el estadio Luigi Ferraris, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Serie A.

Así llegan Genoa y Sassuolo

Tras haber ganado en la jornada anterior, el conjunto visitante buscará otra victoria que lo deje bien posicionado en la tabla, mientras que el local viene de perder su último partido e intentará quedarse con el triunfo.

Últimos resultados de Genoa en partidos de la Serie A

Genoa recibió un duro golpe y cayó 0 a 2 ante su rival Juventus. En los últimos encuentros del torneo, sumó 2 partidos ganados y 2 perdidos. Ha recibido 7 goles y registró 4 a favor.

Últimos resultados de Sassuolo en partidos de la Serie A

Sassuolo llega triunfante luego de ver caer a Cagliari con un marcador 2-1. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 1 empató y perdió 2. Pudo festejar 6 goles y sus rivales han podido vencer su arco 6 veces.

El conjunto local ganó 3 partidos y empató 2 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 3 de noviembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y Genoa se impuso por 1 a 2.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 33 puntos (8 PG - 9 PE - 14 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en décimo lugar de la tabla (12 PG - 6 PE - 13 PP).

Antonio Rapuano es el árbitro designado para controlar el partido.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Inter 72 31 23 3 5 45 2 Napoli 65 31 20 5 6 17 3 Milan 63 31 18 9 4 23 10 Sassuolo 42 31 12 6 13 -3 14 Genoa 33 31 8 9 14 -8

Fechas y rivales de Genoa en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Pisa: 19 de abril - 13:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Como 1907: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Fiorentina: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Sassuolo en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 33: vs Como 1907: 17 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Fiorentina: 26 de abril - 07:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Milan: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Torino: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Lecce: Fecha y horario a confirmar

Horario Genoa y Sassuolo, según país

Argentina: 07:30 horas

Colombia y Perú: 05:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 04:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 06:30 horas

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