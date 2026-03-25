Eliminatorias UEFA: Italia lucha por su pase al Mundial ante Irlanda del Norte

Suscríbete a nuestros canales

La "Squadra Azzurra" se encuentra nuevamente en una encrucijada histórica. Tras ausentarse de las citas de 2018 y 2022, la selección de Italia recibe a Irlanda del Norte en el New Balance Arena con la obligación absoluta de ganar para mantener vivo el sueño del Mundial 2026.

Análisis de Italia: ¿Se acabará la maldición?

El equipo dirigido por Gennaro Gattuso llega a esta instancia tras quedar segundo en su grupo, superado por una sorprendente Noruega que le propinó un doloroso 4-1 en la última jornada. A pesar de contar con la base campeona de la Euro 2020, la presión sobre los hombros italianos es inmensa.

Bajas sensibles: Italia no contará con piezas clave como Federico Chiesa, Giovanni Di Lorenzo y Gianluca Scamacca .

Jugador a seguir: Mateo Retegui . El delantero suma 5 goles y 4 asistencias en esta fase clasificatoria, siendo la principal esperanza ofensiva.

Rendimiento local: Históricamente fuertes en casa, los italianos promedian una posesión alta, pero sufren ante bloques defensivos bajos.

Análisis de Irlanda del Norte: El muro de Michael O'Neill

La "Armada Verde y Blanca" llega como la clara "Cenicienta" del duelo, pero con la moral alta tras acceder a esta repesca gracias a su desempeño en la Liga de Naciones. Su última participación mundialista data de 1986, y saben que esta es una oportunidad única.

Estilo de juego: Un equipo extremadamente pragmático que basa su éxito en una defensa profunda y el dominio del juego aéreo.

Bajas: No estarán disponibles Dan Ballard ni los laterales Conor Bradley y Jamal Lewis .

Fortaleza: Han demostrado capacidad para complicar a gigantes, perdiendo por la mínima (0-1) ante Alemania recientemente.

Estadísticas H2H y Tendencias

El historial reciente favorece a Italia, pero con matices que invitan a la cautela:

En 2021, Italia ganó 2-0 en casa, pero empató 0-0 en su visita a Belfast. Baja anotación: Irlanda del Norte ha mantenido el marcador con menos de 2.5 goles en la mayoría de sus duelos oficiales recientes. Disciplina: El árbitro Danny Makkelie promedia menos de 3.5 tarjetas amarillas por encuentro.

Predicción de MeridianoBet

Aunque Italia es la favorita técnica, prevemos un partido cerrado y de mucha fricción. La capacidad de los norirlandeses para cerrar espacios podría frustrar el ataque local durante largos tramos.

Mercado recomendado: Victoria de Irlanda del Norte con Hándicap (+1.5) . Es probable un marcador ajustado como un 1-0 o 2-1 a favor de los locales.

Cuota sugerida: -105

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González