Inglaterra - Premier League 2025-2026

Crystal Palace vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

La previa del choque de Crystal Palace ante Newcastle United, a disputarse en el estadio Selhurst Park el domingo 12 de abril desde las 09:00 horas. El árbitro será Andrew Madley.

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Jueves, 09 de abril de 2026 a las 09:56 am
Crystal Palace vs Newcastle United: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League
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Crystal Palace recibirá a Newcastle United, en el marco de la fecha 32 de la Premier League, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 09:00 horas, en el estadio Selhurst Park.

Así llegan Crystal Palace y Newcastle United

Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.

Últimos resultados de Crystal Palace en partidos de la Premier League

Crystal Palace tiene pendiente su enfrentamiento con Manchester City que fue pospuesto hasta nuevo aviso.

Últimos resultados de Newcastle United en partidos de la Premier League

Newcastle United viene de perder contra Sunderland por 1 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 2 oportunidades y ganó 2. Marcó 7 goles y recibieron 8.

 

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y el marcador favoreció a Newcastle United con un marcador de 2-0.

El local se ubica en el décimo cuarto puesto con 39 puntos (10 PG - 9 PE - 11 PP), mientras que el visitante tiene 42 unidades y se coloca en décimo segundo lugar de la tabla (12 PG - 6 PE - 13 PP).

Andrew Madley será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 31 21 7 3 39
2
Manchester City 61 30 18 7 5 32
3
Manchester United 55 31 15 10 6 13
12
Newcastle United 42 31 12 6 13 -1
14
Crystal Palace 39 30 10 9 11 -2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Crystal Palace en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 32: vs Newcastle United: 12 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 33: vs West Ham United: 20 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Liverpool: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Bournemouth: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newcastle United en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 33: vs Bournemouth: 18 de abril - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Arsenal: 25 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Brighton and Hove: 2 de mayo - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 36: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
Horario Crystal Palace y Newcastle United, según país
  • Argentina: 10:00 horas
  • Colombia y Perú: 08:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 07:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 09:00 horas

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