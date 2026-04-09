Chelsea vs Manchester City: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Manchester City y Chelsea se enfrentarán en el estadio Stamford Bridge el próximo domingo 12 de abril desde las 11:30 horas, en el encuentro correspondiente a la fecha 32 de la Premier League.
Así llegan Chelsea y Manchester City
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Últimos resultados de Chelsea en partidos de la Premier League
Chelsea viene de caer por 0 a 3 frente a Everton. Ha ganado 1, empatado 1 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 8 goles en contra y con 6 en el arco contrario.
Últimos resultados de Manchester City en partidos de la Premier League
Manchester City tiene pendiente su enfrentamiento con Crystal Palace que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
De los últimos 5 encuentros entre ambos en este torneo, la visita fue la vencedora en 2 juegos y los restantes cotejos han terminado en empate. El último mano a mano en este certamen fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y sellaron un empate en 1.
El dueño de casa se encuentra en el sexto puesto y tiene 48 puntos (13 PG - 9 PE - 9 PP), mientras que la visita sumó 61 unidades y está en el segundo lugar en el torneo (18 PG - 7 PE - 5 PP).
Chris Kavanagh fue designado para controlar el partido.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|4
|Aston Villa
|54
|31
|16
|6
|9
|5
|6
|Chelsea
|48
|31
|13
|9
|9
|15
Fechas y rivales de Chelsea en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 33: vs Manchester United: 18 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Brighton and Hove: 21 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Nottingham Forest: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Liverpool: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Tottenham: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Manchester City en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 32: vs Chelsea: 12 de abril - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 33: vs Arsenal: 19 de abril - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Burnley: 22 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Everton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Brentford: Fecha y horario a confirmar
Horario Chelsea y Manchester City, según país
- Argentina: 12:30 horas
- Colombia y Perú: 10:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 11:30 horas