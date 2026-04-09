España - LALIGA 2025 - 2026

Celta vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

La previa del choque de Celta ante Real Oviedo, a disputarse en el Estadio de Balaídos el domingo 12 de abril desde las 12:30 horas.

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Jueves, 09 de abril de 2026 a las 02:44 pm
Celta vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga
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Celta recibirá a Real Oviedo, en el marco de la fecha 31 de la Liga, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 12:30 horas, en el Estadio de Balaídos.

Así llegan Celta y Real Oviedo

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga

Celta viene de vencer a Valencia con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 10.

Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga

Real Oviedo viene de derrotar a Sevilla con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 8 en su arco.

 

Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.

El local se ubica en el sexto puesto con 44 puntos (11 PG - 11 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (5 PG - 9 PE - 16 PP).

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Barcelona 76 30 25 1 4 51
2
Real Madrid 69 30 22 3 5 36
3
Villarreal 58 30 18 4 8 19
6
Celta 44 30 11 11 8 7
20
Real Oviedo 24 30 5 9 16 -27
DataFactory

 

Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga

 

  • Fecha 33: vs Barcelona: 22 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Villarreal: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 33: vs Villarreal: 23 de abril - 16:30 (hora Argentina)
  • Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 35: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Real Oviedo, según país
  • Argentina: 13:30 horas
  • Colombia y Perú: 11:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas

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