Celta vs Real Oviedo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la Liga

Celta recibirá a Real Oviedo, en el marco de la fecha 31 de la Liga, el próximo domingo 12 de abril a partir de las 12:30 horas, en el Estadio de Balaídos.
Así llegan Celta y Real Oviedo
Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.
Últimos resultados de Celta en partidos de la Liga
Celta viene de vencer a Valencia con un marcador de 3-2. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 2 derrotas y 1 empate), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 10 goles en contra y pudo convertir 10.
Últimos resultados de Real Oviedo en partidos de la Liga
Real Oviedo viene de derrotar a Sevilla con un marcador 1 a 0. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 5 goles y le han convertido 8 en su arco.
Jugaron por última vez en esta competencia el 20 de diciembre, en el torneo España - LALIGA 2025 - 2026, y el partido finalizó con un empate a 0.
El local se ubica en el sexto puesto con 44 puntos (11 PG - 11 PE - 8 PP), mientras que el visitante tiene 24 unidades y se coloca en vigésimo lugar de la tabla (5 PG - 9 PE - 16 PP).
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Barcelona
|76
|30
|25
|1
|4
|51
|2
|Real Madrid
|69
|30
|22
|3
|5
|36
|3
|Villarreal
|58
|30
|18
|4
|8
|19
|6
|Celta
|44
|30
|11
|11
|8
|7
|20
|Real Oviedo
|24
|30
|5
|9
|16
|-27
Fechas y rivales de Celta en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 33: vs Barcelona: 22 de abril - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Villarreal: 26 de abril - 16:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Real Oviedo en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 33: vs Villarreal: 23 de abril - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 32: vs Elche: 26 de abril - 11:15 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Betis: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 35: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Real Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Celta y Real Oviedo, según país
- Argentina: 13:30 horas
- Colombia y Perú: 11:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:30 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 12:30 horas