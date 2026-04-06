Carabobo vs RB Bragantino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana

RB Bragantino se mide ante Carabobo en el estadio Misael Delgado el jueves 9 de abril a las 20:30 horas. El partido será supervisado por Hernán Heras Acosta.

Lunes, 06 de abril de 2026 a las 03:44 pm
A partir de las 20:30 horas el próximo jueves 9 de abril, RB Bragantino visita a Carabobo en el estadio Misael Delgado, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo H de la Copa Sudamericana.

 

Hernán Heras Acosta es el árbitro designado para controlar el partido.

 

Fechas y rivales de Carabobo en los próximos partidos de la Copa Sudamericana

 

  • Grupo H - Fecha 2: vs River Plate: 15 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs Blooming: 30 de abril - 19:00 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs River Plate: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs Blooming: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs RB Bragantino: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de RB Bragantino en los próximos partidos de la Copa Sudamericana
  • Grupo H - Fecha 2: vs Blooming: 16 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 3: vs River Plate: 30 de abril - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 4: vs Blooming: 7 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 5: vs River Plate: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
  • Grupo H - Fecha 6: vs Carabobo: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Carabobo y RB Bragantino, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

