Burnley vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

El duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League se jugará el próximo sábado 11 de abril a las 10:00 horas.
Así llegan Burnley y Brighton and Hove
Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.
Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League
Burnley no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.
Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League
Brighton and Hove llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Liverpool. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.
Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove resultó vencedor por 2 a 0.
El local está en el décimo noveno puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 10 PP).
El árbitro designado para el encuentro es Thomas Bramall.
|N°
|Equipo
|Pts.
|Pj
|Pg
|Pe
|Pp
|Df
|1
|Arsenal
|70
|31
|21
|7
|3
|39
|2
|Manchester City
|61
|30
|18
|7
|5
|32
|3
|Manchester United
|55
|31
|15
|10
|6
|13
|10
|Brighton and Hove
|43
|31
|11
|10
|10
|4
|19
|Burnley
|20
|31
|4
|8
|19
|-28
Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 33: vs Nottingham Forest: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Manchester City: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
- Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 12:30 (hora Argentina)
- Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 37: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Horario Burnley y Brighton and Hove, según país
- Argentina: 11:00 horas
- Colombia y Perú: 09:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas