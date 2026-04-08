Inglaterra - Premier League 2025-2026

Burnley vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Te contamos la previa del duelo Burnley vs Brighton and Hove, que se enfrentarán en el estadio Turf Moor el próximo sábado 11 de abril a las 10:00 horas. Thomas Bramall será el árbitro del partido.

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Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:15 pm
Burnley vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League
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El duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League se jugará el próximo sábado 11 de abril a las 10:00 horas.

Así llegan Burnley y Brighton and Hove

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Liverpool. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.

 

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 10 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Thomas Bramall.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 31 21 7 3 39
2
Manchester City 61 30 18 7 5 32
3
Manchester United 55 31 15 10 6 13
10
Brighton and Hove 43 31 11 10 10 4
19
Burnley 20 31 4 8 19 -28
DataFactory

 

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 33: vs Nottingham Forest: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Manchester City: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar
Horario Burnley y Brighton and Hove, según país
  • Argentina: 11:00 horas
  • Colombia y Perú: 09:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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