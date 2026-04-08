Burnley vs Brighton and Hove: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

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El duelo correspondiente a la fecha 32 de la Premier League se jugará el próximo sábado 11 de abril a las 10:00 horas.

Así llegan Burnley y Brighton and Hove

Luego de la victoria obtenida en la jornada anterior, el equipo visitante quiere mantener el entusiasmo de sus simpatizantes. El local necesita volver a sumar de a tres luego de su derrota en el último partido.

Últimos resultados de Burnley en partidos de la Premier League

Burnley no quiere lamentar otra caída: 1 a 3 finalizó su partido frente a Fulham. En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 2 y 2 fueron empate. Pudo marcar 5 goles y ha recibido 10.

Últimos resultados de Brighton and Hove en partidos de la Premier League

Brighton and Hove llega con envión anímico tras vencer por 2 a 1 a Liverpool. En las últimas fechas obtuvo 3 victorias y 1 derrota. Pudo marcar 7 goles y ha recibido 3.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 1 victoria, mientras que la visita sumó 2. En 2 partidos terminaron igualados en el marcador. La última vez que se vieron las caras en esta competencia fue el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brighton and Hove resultó vencedor por 2 a 0.

El local está en el décimo noveno puesto con 20 puntos (4 PG - 8 PE - 19 PP), mientras que el visitante llegó a 43 unidades y se coloca en el décimo lugar en el torneo (11 PG - 10 PE - 10 PP).

El árbitro designado para el encuentro es Thomas Bramall.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 10 Brighton and Hove 43 31 11 10 10 4 19 Burnley 20 31 4 8 19 -28

Fechas y rivales de Burnley en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 33: vs Nottingham Forest: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Manchester City: 26 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Aston Villa: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Brighton and Hove en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 33: vs Tottenham: 18 de abril - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Chelsea: 26 de abril - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Newcastle United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Wolverhampton: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Leeds United: Fecha y horario a confirmar

Horario Burnley y Brighton and Hove, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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