Brentford vs Everton: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

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El juego entre Brentford y Everton se disputará el próximo sábado 11 de abril por la fecha 32 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el Gtech Community Stadium.

Así llegan Brentford y Everton

Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Brentford en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Brentford se fue con un solo punto al conseguir un empate por 0 frente a Leeds United. Con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 6 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Everton en partidos de la Premier League

En la jornada anterior, Everton derrotó 3-0 a Chelsea. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 8 goles y le marcaron 5 en su arco.

Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 2 y ambos terminaron igualados 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 4 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Brentford lo ganó por 2 a 4.

El local está en el séptimo puesto y alcanzó 46 puntos (13 PG - 7 PE - 11 PP), mientras que el visitante ha logrado 46 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (13 PG - 7 PE - 11 PP).

Para Everton se avecina una jornada especial cuando se mida en el Derbi de Merseyside ante Liverpool. El encuentro se disputará el 19 de abril, a partir de las 10:00 (hora Argentina) en el estadio Goodison Park.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Farai Hallam.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Arsenal 70 31 21 7 3 39 2 Manchester City 61 30 18 7 5 32 3 Manchester United 55 31 15 10 6 13 7 Brentford 46 31 13 7 11 4 8 Everton 46 31 13 7 11 2

Fechas y rivales de Brentford en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 33: vs Fulham: 18 de abril - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 34: vs Manchester United: 27 de abril - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Everton en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 33: vs Liverpool: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 34: vs West Ham United: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 35: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar

Fecha 36: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar

Fecha 37: vs Sunderland: Fecha y horario a confirmar

Horario Brentford y Everton, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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