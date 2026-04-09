Italia - Serie A 2025-2026

Bologna vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A

En la previa de Bologna vs Lecce, todo lo que tienes que saber de la cita que está prevista para este domingo 12 de abril desde las 12:00 horas en el estadio Stadio Renato Dall'Ara. El árbitro designado será Andrea Colombo.

Por

MeridianoBet
Jueves, 09 de abril de 2026 a las 01:42 pm
Bologna vs Lecce: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Serie A
Suscríbete a nuestros canales

El próximo domingo 12 de abril, a partir de las 12:00 horas, Lecce visita a Bologna en el estadio Stadio Renato Dall'Ara, por el duelo correspondiente a la fecha 32 de la Serie A.

Así llegan Bologna y Lecce

El local llega a este partido con ansias de otra victoria, después de haber ganado en la jornada anterior. Por su parte, la visita espera obtener un mejor resultado esta vez tras perder su último duelo.

Últimos resultados de Bologna en partidos de la Serie A

Bologna ganó su último duelo ante Cremonese por 2 a 1. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 5 goles en contra y 5 a favor.

Últimos resultados de Lecce en partidos de la Serie A

Lecce llega a este encuentro tras perder 0 a 3 ante Atalanta. En los últimos enfrentamientos, tuvo 1 victoria y ha perdido en 3 ocasiones. Con 4 goles a favor, ha recibido 10 en contra.

 

En los últimos 5 choques hubo 2 victorias para el anfitrión de esta fecha y se computaron 3 empates. La última vez que jugaron en contra en este torneo fue el 28 de septiembre, en el torneo Italia - Serie A 2025-2026, y firmaron un empate en 2.

El anfitrión está en el octavo puesto con 45 puntos (13 PG - 6 PE - 12 PP), mientras que la visita acumula 27 unidades y se ubica en décimo octavo lugar en el campeonato (7 PG - 6 PE - 18 PP).

El encargado de impartir justicia en el partido será Andrea Colombo.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Inter 72 31 23 3 5 45
2
Napoli 65 31 20 5 6 17
3
Milan 63 31 18 9 4 23
8
Bologna 45 31 13 6 12 3
18
Lecce 27 31 7 6 18 -22
DataFactory

 

Fechas y rivales de Bologna en los próximos partidos de la Serie A

 

  • Fecha 33: vs Juventus: 19 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Roma: 25 de abril - 13:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Cagliari: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Napoli: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Atalanta: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Lecce en los próximos partidos de la Serie A
  • Fecha 33: vs Fiorentina: 20 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Hellas Verona: 25 de abril - 15:45 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Pisa: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Juventus: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Sassuolo: Fecha y horario a confirmar
Horario Bologna y Lecce, según país
  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Real Madrid
Jueves 09 de Abril de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?