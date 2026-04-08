Auxerre vs Nantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 29 de la Ligue 1

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Auxerre recibe el próximo sábado 11 de abril a Nantes por la fecha 29 de la Ligue 1, a partir de las 13:00 horas en el estadio L'Abbé-Deschamps.

Así llegan Auxerre y Nantes

Los dos equipos llegan al encuentro de esta jornada con la aspiración de recuperar la senda del triunfo, ya que ambos vienen de empatar en el torneo en curso.

Últimos resultados de Auxerre en partidos de la Ligue 1

En la jornada previa, Auxerre igualó 1-1 el juego ante Le Havre AC. Con resultados irregulares en las 4 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo, 2 empates y 1 partido perdido, en los que le han convertido 4 goles y marcó 6 tantos en el rival.

Últimos resultados de Nantes en partidos de la Ligue 1

En la fecha anterior, Nantes logró empatar 0-0 ante Metz. En la temporada reciente, se mantiene con resultados diversos: 3 derrotas y 1 victoria. Pudo convertir 4 goles y sus rivales lograron anotar 5 en su arco.

En el historial de las últimas jornadas, los equipos mostraron 1 triunfo para el local, 3 para el visitante y un total de 1 duelo empatado. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 30 de agosto, en el torneo Francia - Ligue 1 2025-2026, y Nantes fue el ganador por 1 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto con 23 puntos (5 PG - 8 PE - 15 PP), mientras que el visitante llegó a 18 unidades y se coloca en el décimo séptimo lugar en el torneo (4 PG - 6 PE - 17 PP).

El árbitro encargado de dirigir el partido será Willy Delajod.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 PSG 63 27 20 3 4 38 2 Lens 59 28 19 2 7 27 3 Lille 50 28 15 5 8 11 16 Auxerre 23 28 5 8 15 -14 17 Nantes 18 27 4 6 17 -21

Fechas y rivales de Auxerre en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Mónaco: 19 de abril - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Olympique Lyon: 25 de abril - 12:00 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Angers: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Nice: Fecha y horario a confirmar

Fecha 34: vs Lille: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Nantes en los próximos partidos de la Ligue 1

Fecha 30: vs Stade Brestois: 19 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 26: vs PSG: 22 de abril - 14:00 (hora Argentina)

Fecha 31: vs Stade Rennes: 26 de abril - 12:15 (hora Argentina)

Fecha 32: vs Olympique de Marsella: Fecha y horario a confirmar

Fecha 33: vs Lens: Fecha y horario a confirmar

Horario Auxerre y Nantes, según país

Argentina: 14:00 horas

Colombia y Perú: 12:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 13:00 horas

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