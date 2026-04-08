Inglaterra - Premier League 2025-2026

Arsenal vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League

Arsenal y Bournemouth se miden en el Emirates Stadium el sábado 11 de abril a las 07:30 horas y Michael Oliver es el elegido para dirigir el partido.

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Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 12:14 pm
Arsenal vs Bournemouth: previa, horario y cómo llegan para la fecha 32 de la Premier League
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Por la fecha 32 de la Premier League, Bournemouth y Arsenal se enfrentan el sábado 11 de abril desde las 07:30 horas, en el Emirates Stadium.

Así llegan Arsenal y Bournemouth

Se espera un partido de ida y vuelta entre dos rivales que no pasaron del empate en la fecha anterior de la actual temporada y que deberán aprovechar sus virtudes si quieren conseguir los tres puntos.

Últimos resultados de Arsenal en partidos de la Premier League

Arsenal terminó con un empate en 2 frente a Wolverhampton en la pasada jornada. En las 4 jornadas anteriores, ganó en 3 ocasiones y empató 1. Recibió 4 goles y sumó 11 a favor.

Últimos resultados de Bournemouth en partidos de la Premier League

En la fecha pasada, Bournemouth finalizó con un empate 2-2 ante Manchester United. Sus últimos 4 encuentros también terminaron empatados. En esos partidos, le han convertido 3 goles y registró solo 3 a favor.

 

En el historial de resultados se mostraron 3 victorias obtenidas por el local y 2 por la visita. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 3 de enero, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Arsenal sacó un triunfo, con un marcador 2 a 3.

El anfitrión está puntero con 70 puntos (21 PG - 7 PE - 3 PP), mientras que la visita acumula 42 unidades y se ubica en décimo tercer lugar en el campeonato (9 PG - 15 PE - 7 PP).

El encuentro será supervisado por Michael Oliver, el juez encargado.

  Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df
1
Arsenal 70 31 21 7 3 39
2
Manchester City 61 30 18 7 5 32
3
Manchester United 55 31 15 10 6 13
4
Aston Villa 54 31 16 6 9 5
13
Bournemouth 42 31 9 15 7 -2
DataFactory

 

Fechas y rivales de Arsenal en los próximos partidos de la Premier League

 

  • Fecha 33: vs Manchester City: 19 de abril - 12:30 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Newcastle United: 25 de abril - 13:30 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs West Ham United: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Burnley: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Bournemouth en los próximos partidos de la Premier League
  • Fecha 33: vs Newcastle United: 18 de abril - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 34: vs Leeds United: 25 de abril - 11:00 (hora Argentina)
  • Fecha 35: vs Crystal Palace: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 36: vs Fulham: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 37: vs Manchester City: Fecha y horario a confirmar
Horario Arsenal y Bournemouth, según país
  • Argentina: 08:30 horas
  • Colombia y Perú: 06:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 05:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 07:30 horas

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