Xiaomi 17 sorprende con su propuesta innovadora para competir de frente con el iPhone 17

Suscríbete a nuestros canales

La compañía tecnológica Xiaomi presentó su nueva línea de teléfonos de gama alta con la que busca enfrentar directamente a Apple, introduciendo tres modelos: Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro y Xiaomi 17 Pro Max. Esta serie estará disponible en China desde mañana 27 de septiembre y se perfila como una opción para quienes buscan potencia y diseño a un precio competitivo.

Los tres modelos vienen equipados con el procesador Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, ofreciendo mayor velocidad y eficiencia. Además, las pantallas AMOLED LTPO de 1,5K alcanzan hasta 120 Hz de tasa de refresco y un brillo máximo de 3.500 nits, lo que mejora la calidad de imagen. El Xiaomi 17 y 17 Pro tienen pantallas de 6,3 pulgadas, mientras que el Pro Max se amplía a 6,9 pulgadas para quienes prefieren un panel más grande.

La fotografía es uno de los puntos destacados de esta serie de Xiaomi. Todos los modelos integran un sistema de triple cámara trasera de 50 MP con óptica de Leica, pero los Xiaomi 17 Pro y Pro Max incluyen un teleobjetivo con zoom óptico de hasta 5x. Además, las versiones Pro agregan una pantalla secundaria en la parte trasera que permite tomar selfies con los sensores principales y acceder a funciones rápidas sin desbloquear el dispositivo.

Batería y carga mejoradas de la línea Xiaomi

Xiaomi ha puesto especial atención en la autonomía de sus equipos.

Xiaomi 17 y 17 Pro : 7.000 mAh con carga rápida de 90 W y 100 W respectivamente.

Xiaomi 17 Pro Max: 7.500 mAh con carga de 100 W y carga inalámbrica de 50 W.

Además, el modelo Pro permite carga inversa, útil para alimentar otros dispositivos como auriculares o relojes inteligentes.

Todos los modelos funcionan con Android 16 y la capa personalizada HyperOS 3, que promete mayor fluidez y optimización de recursos. También ofrecen conectividad avanzada con soporte para 5G, WiFi 7, Bluetooth 5.4 y hasta conectividad satelital, ideal para usuarios que requieren estar conectados en zonas con baja cobertura.

La serie Xiaomi 17 no solo representa un avance para la marca, sino también un nuevo capítulo en la competencia por liderar el mercado de smartphones frente al iPhone 17, prometiendo dar de qué hablar en la industria tecnológica.