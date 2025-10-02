Impactante: Policía abate al terrorista que atacó una sinagoga en Manchester (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

Un ataque frente a la sinagoga de Heaton Park, en el barrio de Crumpsall, Manchester, dejó dos muertos y tres heridos graves durante Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío. La policía confirmó también la muerte del sospechoso, quien portaba objetos considerados peligrosos.

Según testigos, un vehículo arrolló a varias personas y un agente de seguridad fue apuñalado. La policía recibió la alerta alrededor de las 9:30 de la mañana, hora local, y desplazó de inmediato un equipo especializado en explosivos.

Andy Burnham, alcalde del Gran Manchester, indicó que el “peligro inmediato parece haber pasado” y pidió a la población no difundir rumores en redes sociales. Además, destacó la actuación eficaz de la policía, que neutralizó al agresor y protegió a la comunidad del ataque.

El primer ministro Keir Starmer manifestó estar “horrorizado” y ordenó reforzar la seguridad en todas las sinagogas del Reino Unido. Starmer interrumpió su viaje desde Copenhague para presidir la reunión del comité de emergencia del gobierno, subrayando la gravedad del ataque en un día de alta significación religiosa.

El rey Carlos III expresó estar “profundamente conmocionado y apenado” por lo ocurrido, resaltando la sensibilidad de la fecha. La comunidad judía ha recibido apoyo de las autoridades locales, quienes han instado a mantener la calma y la solidaridad frente a este acto violento.

Manchester ha sido escenario de ataques mortales en el pasado, como el atentado de 2017 en un concierto que dejó 22 fallecidos, este ataque coincide además con el aniversario de los atentados de Hamas en Israel de 2023. El hecho pone de relieve la importancia de reforzar la seguridad en lugares de culto y el riesgo que representan los actos de violencia dirigidos contra comunidades religiosas.