Trump propone discutir intercambios de territorio en Ucrania durante reunión con Zelenski

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió este lunes en Washington con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y varios líderes europeos para abordar la situación actual en Ucrania y las exigencias de Moscú para alcanzar la paz. En el inicio de la reunión, Trump destacó la necesidad de hablar sobre posibles intercambios de territorio en el país europeo.

Trump mencionó que “debemos discutir los posibles intercambios de territorio, considerando la línea de contacto actual”, refiriéndose a las áreas de conflicto que han marcado la guerra en Ucrania. Esta propuesta se alinea con las exigencias planteadas por el presidente ruso, Vladímir Putin, quien ha sugerido que Ucrania debería ceder soberanía sobre regiones como Donetsk y Lugansk. Sin embargo, Kiev ha calificado esta idea como intolerable y en contravención a su Constitución.

Seguridad y garantías para Ucrania

Durante la reunión, Trump también hizo hincapié en los acuerdos alcanzados con Putin en su reciente encuentro. Afirmó que Rusia aceptaría garantías de seguridad para Ucrania, un punto que considera crucial para la discusión. “Soy optimista de que colectivamente podemos llegar a un acuerdo que disuada cualquier agresión futura contra Ucrania”, afirmó el mandatario estadounidense.

Trump subrayó que las naciones europeas tendrán un papel fundamental en el futuro despliegue militar en Ucrania para asegurar su protección. “Les vamos a ayudar y vamos a lograr que (Ucrania) sea muy segura”, aseguró, reiterando su compromiso con la seguridad del país europeo frente a posibles invasiones rusas.

Búsqueda de la paz duradera

A pesar de los desafíos actuales, Trump expresó su deseo por un alto el fuego inmediato mientras se trabaja hacia una paz duradera. Sin embargo, reconoció que, por el momento, no se prevé un cese al fuego preventivo. El presidente estadounidense también mencionó su intención de comunicarse con Putin tras el encuentro y su optimismo respecto a una posible reunión trilateral entre él, Putin y Zelenski para discutir un acuerdo de paz.

Apoyo internacional a Ucrania

El encuentro en la Casa Blanca también contó con la presencia de varios líderes europeos, quienes mostraron su apoyo incondicional a la postura de Ucrania. Entre ellos se encontraban el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, así como los primeros ministros del Reino Unido e Italia, Keir Starmer y Giorgia Meloni, y el canciller alemán Friedrich Merz.