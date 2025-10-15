Tragedia en Chengdu: Un hombre muere en accidente de Xiaomi SU7

Suscríbete a nuestros canales

El 13 de octubre, un grave accidente en la Avenida Tianfu de Chengdu, China, resultó en la muerte de un hombre de 31 años tras el incendio de su vehículo eléctrico, un Xiaomi SU7 Ultra. El conductor quedó atrapado en el interior del automóvil mientras este ardía, lo que ha generado una ola de preocupaciones sobre la seguridad de los sistemas de liberación en los vehículos eléctricos.

El trágico suceso ocurrió cuando el SU7 impactó contra otro sedán y cruzó la mediana, incendiándose casi de inmediato. Varios testigos intentaron romper las ventanillas del coche con sus codos y zapatos antes de que llegaran los bomberos, pero sus esfuerzos fueron en vano. Finalmente, los rescatistas tuvieron que recurrir a martillos y sierras eléctricas para cortar las puertas del vehículo, que se negaron a abrirse manualmente, evidenciando la inoperatividad de las manillas electrónicas.

Debate sobre la seguridad de las manillas electrónicas

Este incidente ha reavivado el debate global sobre la seguridad de las manillas electrónicas en los vehículos eléctricos, un tema que ha cobrado especial relevancia en la industria automotriz premium china. A pesar de que la policía sospecha que el conductor podría haber estado bajo los efectos del alcohol, el foco principal de discusión se centra en el sistema de liberación del SU7, que depende completamente de energía eléctrica para funcionar.

Como resultado del accidente, las acciones de Xiaomi cayeron hasta un 9%, marcando su peor jornada desde abril. Esta caída en la bolsa ha reavivado las preocupaciones sobre un incidente anterior donde otro SU7 provocó la muerte de tres estudiantes. En respuesta a estas tragedias, China está considerando cambios en su normativa para incluir nuevos estándares de seguridad que aborden específicamente las manillas electrónicas.

Un problema generalizado en la industria

El problema de seguridad no es exclusivo de Xiaomi; toda la industria de vehículos eléctricos, incluyendo marcas como Tesla y Rivian, está bajo un intenso escrutinio por sus sistemas similares. En Estados Unidos, la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) está investigando a Tesla por incidentes donde la pérdida de energía ha impedido abrir las puertas. Con China a punto de implementar nuevos estándares de seguridad, la presión sobre los fabricantes para garantizar la seguridad de sus vehículos eléctricos aumentará significativamente.

A pesar de la gravedad del accidente y el enfoque mediático que ha generado, aún no se ha emitido un comunicado oficial por parte de las autoridades de Chengdu o Xiaomi Auto sobre la causa exacta que llevó al conductor a quedar atrapado dentro del SU7.