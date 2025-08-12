Reducción de impuestos para familias con hijos: Nuevas oportunidades fiscales

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno ha confirmado una significativa reducción en los impuestos para madres, padres y familiares que tienen hijos a su cargo. Esta medida busca aliviar la carga impositiva de las familias y se enmarca dentro de la reforma fiscal "One Big Beautiful Bill", impulsada por el presidente Donald Trump.

El Crédito Tributario por Hijos es un beneficio fiscal que permite a las familias reducir su carga tributaria. Según el Servicio de Impuestos Internos (IRS), este crédito está diseñado para ayudar a las madres, padres y familiares con niños calificados a su cargo, siempre que sus ingresos se mantengan por debajo de ciertos umbrales.

Requisitos para calificar

Es fundamental que los hijos que se reclamen como dependientes cumplan con varios requisitos para ser elegibles:

• Deben ser menores de 17 años al finalizar el año fiscal.

• El solicitante debe tener un número de Seguro Social válido.

• Los dependientes no pueden haber proporcionado más de la mitad de su propia manutención durante el año fiscal.

• Deben haber vivido con el solicitante durante más de la mitad del año.

• No deben presentar una declaración conjunta.

• Deben ser ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes.

Montos y límites para el año fiscal 2024

Para el año fiscal 2024, los límites de ingresos para que las familias puedan reclamar el crédito son de USD 200,000 para contribuyentes individuales y USD 400,000 para aquellos que presenten en conjunto. El monto deducible es de USD 2,000 por niño, de los cuales USD 1,700 son reembolsables.

A partir de 2026, se prevé un aumento en el monto máximo que se podrá reclamar por cada niño elegible, que ascenderá a USD 2,200. Además, la parte reembolsable comenzará a ajustarse según la inflación, lo que podría beneficiar aún más a las familias en el futuro. Aunque la reforma fiscal promete beneficios adicionales, es importante señalar que no se ampliarán los requisitos de elegibilidad. Esto significa que las reformas en el crédito solo beneficiarán a quienes ya cumplen con los criterios establecidos.