Redadas de ICE generan terror en comunidades de Chicago

Desde hace un mes, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha implementado la Operación Midway Blitz en Illinois, dirigida a la detención de supuestos “criminales indocumentados”. Esta operación ha sembrado el miedo en varios vecindarios, donde las tácticas de intimidación han dejado a las comunidades locales en un estado de alerta constante.

Bajo la orden de la Administración Trump, los agentes de la Patrulla Fronteriza han intensificado sus redadas migratorias con el objetivo de aumentar las deportaciones. Sin embargo, esta estrategia ha encontrado una fuerte resistencia por parte de las minorías latinas, afroamericanas y árabes en los suburbios del área de Chicago. Los residentes han reportado maniobras violentas por parte del ICE, incluyendo el uso de helicópteros y gases lacrimógenos en situaciones que no justificaban tal respuesta.

Incidentes alarmantes en Elgin

Un caso significativo ocurrió el 16 de septiembre en Elgin, donde helicópteros del ICE sobrevolaron a baja altura, culminando en un operativo que incluyó la ruptura de la puerta de una vivienda. Los agentes utilizaron vehículos militares, luces intensas y bombas de humo para llevar a cabo el allanamiento, lo que provocó pánico entre los vecinos.

Ciudadanos estadounidenses afectados

La situación se complica aún más cuando ciudadanos estadounidenses se ven atrapados en estas redadas. En Des Plaines, un ciudadano fue detenido junto a su padre y recibió descargas eléctricas de un táser en tres ocasiones. Estas acciones han llevado a múltiples denuncias ante los tribunales por parte de la National Immigrant Justice Center (NIJC) y otros grupos, que alegan que el ICE ha realizado arrestos sin mostrar órdenes judiciales válidas.

Violaciones legales y consecuencias judiciales

Un juez federal de Chicago ha determinado que el ICE violó repetidamente un decreto que limita su capacidad para hacer arrestos sin orden judicial. Al menos 22 personas fueron detenidas sin órdenes válidas, lo que plantea serias preocupaciones sobre la legalidad de las operaciones del ICE en la región.

Además, se han reportado incidentes de redadas violentas cerca de centros educativos, donde se han utilizado botes de humo. Esto ha generado un ambiente de terror en comunidades latinas y afroamericanas, como Funston, que se encuentra a solo 20 minutos del centro de Chicago. Las calles vacías reflejan el impacto que estas acciones han tenido en la vida cotidiana de los residentes.

La situación se agrava con el despliegue de 500 soldados de la Guardia Nacional para apoyar las operaciones del ICE. La movilización ha suscitado críticas y hoy se espera que una jueza federal de Chicago se pronuncie sobre este asunto. Los abogados de la Administración Trump han advertido que no deberían cuestionar la opinión del presidente sobre la situación actual en Illinois