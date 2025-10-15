El uso del móvil en el baño: Un hábito inofensivo que puede poner en riesgo tu salud

Suscríbete a nuestros canales

Aunque muchos consideran que usar el móvil en el baño es un hábito inofensivo, la realidad es que puede tener consecuencias negativas para la salud. Diversos estudios han demostrado que este comportamiento no solo está relacionado con problemas físicos como hemorroides y fisuras anales, sino también con la exposición a millones de microbios que pueden habitar en la superficie de los dispositivos. Aquí exploramos los riesgos asociados a esta práctica común.

Tiempo en el inodoro

Una investigación reciente publicada en PLOS One, liderada por el gastroenterólogo Chethan Ramprasad, ha encontrado un vínculo claro entre el uso del smartphone en el baño y un aumento en el riesgo de hemorroides. En el estudio, se evaluó a 125 adultos durante una colonoscopia y se les preguntó sobre sus hábitos en el baño. Los resultados mostraron que el 37% de quienes usaban el móvil pasaban más de cinco minutos sentados, en comparación con solo el 7% de quienes no lo hacían.

Los investigadores descubrieron que aquellos que utilizan su teléfono en el baño tienen un 46% más de probabilidades de desarrollar hemorroides. Aunque los dispositivos móviles no son la causa directa, fomentan comportamientos que incrementan este riesgo, como permanecer sentado por períodos prolongados.

Fisuras anales y estreñimiento

El uso del móvil también puede llevar a la distracción y a la postergación del momento de evacuar. Esta distracción puede alterar el ritmo intestinal y provocar el endurecimiento de las heces. Según Antonio Arroyo, presidente de la Asociación Española de Coloproctología (AECP), pasar mucho tiempo sentado aumenta la presión en la zona anal, lo que puede resultar en estreñimiento y fisuras anales, acompañadas de un dolor intenso en casos severos.

Neuropatía del inodoro: Un riesgo neurológico

Permanecer sentado durante largos períodos en el inodoro puede tener consecuencias neurológicas. Recientes informes médicos han documentado casos de "neuropatía del asiento del inodoro", donde los pacientes experimentan hormigueo y adormecimiento en las piernas tras pasar entre cinco y diez minutos en el baño. Este fenómeno es causado por la compresión del nervio ciático debido a la postura mantenida durante mucho tiempo.

La amenaza invisible: Microbios y gérmenes

Además de los problemas físicos y neurológicos, el uso del móvil en el baño también conlleva un riesgo significativo de contaminación microbiana. Los teléfonos pueden albergar una gran variedad de microorganismos, incluidos aquellos que pueden causar enfermedades gastrointestinales y respiratorias. La falta de higiene al usar el móvil después de ir al baño puede aumentar las probabilidades de infecciones.

Mantener una buena higiene, desinfectar regularmente los dispositivos móviles y evitar su uso en el baño siempre que sea posible son prácticas recomendadas para protegerse de estos peligros. La próxima vez que sientas la tentación de revisar tu teléfono mientras estás en el baño, considera las implicaciones para tu salud.