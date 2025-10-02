Nuevo programa de apoyo económico para artistas en California: Hasta $10,200

A partir del 1 de septiembre de 2025, California ha lanzado un programa innovador que promete transformar la vida de cientos de artistas en el condado de Sacramento. Esta iniciativa, conocida como el Programa de Becas de Crecimiento Creativo, ofrecerá un cheque mensual de $850 durante un año, lo que suma un total de $10,200 por beneficiario.
La Oficina de Artes y Cultura (OAC) ha diseñado este plan con un presupuesto total de $2.04 millones, destinado a apoyar a 200 artistas que trabajan en diversas disciplinas. Los pagos se realizarán mensualmente hasta agosto de 2026, brindando una estabilidad financiera crucial para los creadores en áreas como música, danza, cine, teatro, literatura, diseño y artes visuales.
¿Quiénes son Elegibles?
La convocatoria para inscribirse cerró el 20 de junio de 2025, y desde entonces se ha llevado a cabo un proceso de evaluación que concluyó el 31 de agosto. Los seleccionados recibirán notificaciones a través de correo electrónico o mensajes de texto. Para ser considerados, los postulantes debían cumplir con ciertos requisitos:
• Residir en el condado de Sacramento y presentar un comprobante de domicilio con una antigüedad máxima de 60 días.
• Tener al menos 18 años al momento de la inscripción.
• Desarrollar su trabajo artístico en alguna de las 13 disciplinas admitidas, que abarcan desde danza y música hasta artes visuales y expresiones interdisciplinarias.
Flexibilidad en el uso del estímulo
El cheque mensual de $850 no tiene restricciones sobre su uso. La OAC ha indicado que cada artista puede destinar estos fondos a cubrir gastos personales, adquirir materiales o invertir en proyectos que fortalezcan su carrera creativa. Esta flexibilidad es fundamental para permitir que los beneficiarios adapten el apoyo a sus necesidades individuales.
Al proporcionar un ingreso adicional durante un año, se espera que el Programa de Becas de Crecimiento Creativo no solo beneficie a los artistas seleccionados, sino que también contribuya al enriquecimiento cultural del condado de Sacramento y más allá.