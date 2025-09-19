Nueva oportunidad para solicitar la ciudadanía española: Sistema de citas para la ley de nietos

Suscríbete a nuestros canales

El Consulado de España en Caracas ha anunciado la implementación de un nuevo sistema de citas para facilitar la solicitud de ciudadanía a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida popularmente como Ley de Nietos (LDN). Esta medida busca atender a aquellos solicitantes que no pudieron acceder al sistema ordinario de citas, que actualmente se encuentra cerrado.

En un comunicado oficial publicado en su página web, el Consulado informó que el nuevo sistema de citas extraordinario estará disponible en los próximos días. Esto permitirá a los solicitantes presentar su solicitud antes del 22 de octubre. La sede consular enfatiza que este proceso será diferente al anterior y que se requerirá la carga de documentación necesaria para asegurar la cita.

Documentación requerida

Los interesados deberán completar un formulario en la plataforma y preparar la siguiente documentación:

• Pasaporte del solicitante para identificación.

• Acreditación del domicilio.

• Formulario correspondiente (Anexo I, II, III o IV).

• Documento cumplimentado y firmado.

• Certificado literal de nacimiento apostillado.

• Copia del certificado literal de nacimiento del familiar ascendiente que otorga el derecho a la nacionalidad (para Anexos I, II y III).

Además, si el solicitante tiene padres extranjeros, deberá presentar su cédula de identidad venezolana o pasaporte extranjero, junto con el acta de nacimiento apostillada. En caso de que uno de los padres sea español, se requerirá la certificación literal de nacimiento del Registro Civil Español y una fotocopia compulsada del pasaporte español.

El Consulado ha instado a los solicitantes a asegurarse de que las imágenes sean nítidas y los documentos legibles, ya que cualquier irregularidad podría resultar en el rechazo de la solicitud.

Justificante de solicitud

Una vez que el solicitante envíe correctamente su documentación, recibirá un justificante a la dirección de correo electrónico proporcionada en el formulario. La solicitud será revisada y validada por la Oficina Consular, un proceso que puede demorar dependiendo del volumen de solicitudes recibidas.

Acceso a la cita

Después de la validación, los solicitantes recibirán un nuevo correo con un nombre de usuario y una contraseña. Con esta información, podrán acceder al sistema para elegir la fecha y hora de su cita presencial, que se llevará a cabo después del 22 de octubre.

La Ley de Memoria Democrática, que permite a los descendientes de españoles nacidos fuera del país obtener la nacionalidad española, entró en vigor en octubre de 2020 con un plazo inicial hasta 2024, prorrogándose luego por un año más. Esta legislación tiene como objetivo facilitar el acceso a la nacionalidad a quienes puedan demostrar su vínculo familiar mediante certificados apostillados.