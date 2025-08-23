Kilmar Ábrego García recupera su libertad en EE. UU. después de ser deportado a El Salvador (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Kilmar Ábrego García, migrante salvadoreño erróneamente deportado a El Salvador en marzo de 2025, fue liberado este viernes 22 de agosto de 2025 tras cinco meses de detención en el estado de Tennessee. La decisión judicial permite que regrese a su hogar en Maryland, bajo medidas de supervisión y monitoreo electrónico, mientras espera su juicio por cargos de tráfico de personas ilegales.

La deportación errónea y su retorno obligado por la justicia

El caso de Ábrego se convirtió en un símbolo del debate sobre las políticas migratorias de la administración Trump. En 2019, un juez falló a su favor otorgándole protección ante una posible persecución por pandillas si era deportado a El Salvador. A pesar de ello, fue expulsado en marzo de 2025, algo que las autoridades admitieron luego como un “error administrativo”.

La jueza Paula Xinis, encargada del caso civil, dictaminó su retorno antes del 7 de abril, aunque la Corte Suprema inicialmente suspendió la orden, para finalmente avalarla parcialmente. Fue recién en junio de 2025 que Ábrego fue repatriado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos federales por presunto tráfico de migrantes, acusaciones que él ha negado.

Libertad bajo vigilancia y cautela ante nuevos riesgos de deportación

Este 22 de agosto, la jueza Barbara Holmes ordenó la liberación de Ábrego tras determinar que no representaba peligro para la comunidad ni riesgo de fuga. Previamente, su defensa había optado por mantenerlo detenido para evitar posibles maniobras inmediatas de deportación por parte del ICE.

La orden dejó claro que, para cualquier intento de deportación futura, se requiere un aviso de al menos tres días hábiles, según lo dispuesto por la jueza Paula Xinis en Maryland. Esto le permite al equipo legal de Ábrego preparar y responder en caso de que se reanuden procedimientos migratorios.

Actualmente, Ábrego se encuentra bajo arresto domiciliario con monitoreo electrónico, en Maryland, con un familiar como garante. Se le ha ordenado presentarse ante un oficial de libertad supervisada en espera del juicio, programado próximamente.