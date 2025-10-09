Incremento del salario mínimo en Florida: Nuevas tarifas y beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Gobierno de Florida ha implementado un nuevo aumento en el salario mínimo, que entró en vigor el 30 de septiembre de 2025, como parte del plan de incrementos aprobado por los votantes en 2020. Este ajuste no solo beneficia a los trabajadores estadounidenses, sino que también impacta significativamente a la comunidad latina en el estado.

A partir del 30 de septiembre, el salario mínimo en Florida se ha elevado a 14 dólares por hora, superando ampliamente el mínimo federal de 7,25 dólares, que se ha mantenido sin cambios desde 2009. Este incremento es parte de un plan escalonado que tiene como objetivo alcanzar los 15 dólares por hora en 2026. Según la sección 24 de la Constitución estatal, aprobada mediante una enmienda en 2020, se establecerá un aumento anual de 1 dólar por hora hasta alcanzar este objetivo.

El siguiente ajuste está programado para el 30 de septiembre de 2026, cuando el salario mínimo alcanzará los 15 dólares por hora. A partir de 2027, las revisiones dejarán de ser automáticas y dependerán de la evaluación de la Agencia Estatal para la Innovación en la Fuerza Laboral (Career Source), que ajustará el salario según la tasa de inflación del año anterior.

Impacto en trabajadores con propinas

El aumento también afecta a los empleados que dependen de propinas, como meseros, bartenders y personal de spa. Desde el 30 de septiembre, su salario mínimo con propinas ha subido a 10,98 dólares por hora, lo que representa un incremento de 1 dólar respecto al año anterior. Según la legislación estatal, los empleadores pueden considerar hasta 3,02 dólares en propinas como parte del salario base. Esto garantiza que los ingresos combinados de propinas y salario alcancen al menos 14 dólares por hora.

Beneficios fiscales para trabajadores con propinas

Además del aumento salarial, la reciente legislación conocida como One Big Beautiful Bill Act, firmada el 4 de julio de 2025, permite a los trabajadores deducir hasta 25.000 dólares en propinas de su declaración de impuestos. Esta medida fiscal estará vigente hasta 2028 y tiene como objetivo aliviar la carga tributaria para quienes dependen en gran medida de las gratificaciones.

El incremento del salario mínimo en Florida representa un paso significativo hacia la mejora de las condiciones laborales y económicas para muchos trabajadores en el estado. Con un enfoque en reducir la brecha con los ingresos federales y adaptarse al aumento del costo de vida, estas medidas buscan garantizar una compensación justa y adecuada para todos los empleados.