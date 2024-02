Esto es lo que necesitas saber sobre la inscripción del Plan 8 en Miami-Dade

El Programa de Vales de Vivienda conocido popularmente como “Sección 8”, es un beneficio otorgado por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), administrado por las agencias de vivienda pública (PHA).

Los residentes de Miami-Dead que ameriten un inmueble para residenciarse, pueden tramitar su solicitud en línea a través del sitio web miamidadevoucher.myhousing.com. Cabe destacar que, se encuentra disponible en varios idiomas como: inglés, español y creole. Además, se permite solo una aplicación por familia.

En caso de no poseer internet o requerir de ayuda en el proceso, puede comunicarse al siguiente número: 786-654 o al 311.

Los solicitantes deben tener más de 18 años y cumplir con todos los requisitos de ingresos del núcleo familiar para el Plan 8 de 2024.

En este sentido, es importante tomar en consideración los montos máximos de los ingresos. Por ende, una persona debe obtener anualmente unos 36.150 dólares; dos personas máximo 41.300 dólares; tres personas hasta 46.450 dólares y cuatro personas unos 51.600 dólares. En el caso del núcleo familiar con cinco integrantes, no debe sobrepasar 55.750 dólares, y con seis miembros, los 59.900 dólares.

Mientras que, con 7 y 8 personas no percibir más de 64.000 y 68.150 dólares, respectivamente.

El proceso inició el pasado 5 de febrero y culmina mañana 19 febrero. Durante el primer día, los funcionarios recibieron un total de 71.000 solicitantes, así lo confirmó el director de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, Alex Ballina.

En esta oportunidad, sólo serán procesadas un total de 5.000 solicitudes y la aprobación se dará a conocer en 2 ó 3 semanas.

La información solicitada para el registro contempla los siguientes datos: Nombres, fechas de nacimiento, número del Seguro Social y número de contacto.

Aquellos solicitantes que deseen obtener mayores detalles, pueden chequear un audiovisual compartido por la oficina de Vivienda Pública y Desarrollo Comunitario de Miami-Dade, el cual contiene las preguntas más frecuentes del proceso, el mismo indica que la selección se efectuará de manera aleatoria y luego, serán elegidas aquellas personas que se compruebe su situación de vulnerabilidad, tales como: desamparados, veteranos y beneficiarios del Plan 8 que hayan sido retirados por falta de recursos.