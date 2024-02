Gobernador de Georgia anuncia nuevas medidas a implementar en la frontera de Texas

El pasado martes, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, anunció que enviará soldados de la Guardia Nacional de su estado a la frontera sur, en aras de reducir la migración irregular en la frontera.

Al menos 20 soldados serán enviados al área con la finalidad de establecer un puesto de mando avanzado, para integrantes de la guardia de Texas.

Actualmente, 29 miembros permanecen desplegados en el lugar y realizan misiones que contemplan la vigilancia aérea, reseña The Associated Press.

La propuesta surgió tras dos días de debate partidista en el Capitolio de Georgia, donde los legisladores debatieron sobre las regulaciones migratorias. Además, rechazaron la postura del presidente Biden en relación a la problemática.

“Si la administración Biden continúa fallándole al pueblo estadounidense, no tenemos otra opción que intervenir”, sentenció Kemp.

Por su parte, el gobernador de Montana, Greg Gianforte, informó que sumará voluntarios a la misión especial en Texas. Esto, bajo la premisa de que “los estados deben trabajar juntos para resolver los problemas más urgentes de nuestra nación”.

Mientras que, dos estados más han elevado propuestas para solventar los llamados de enviar más solados al estado de la estrella solitaria.