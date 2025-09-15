Estados Unidos prohíbe renovar pasaporte a quienes superen este límite de espera establecido

Suscríbete a nuestros canales

Renovar el pasaporte en Estados Unidos es un paso obligatorio para quienes desean viajar al extranjero, pero no todos pueden acceder a este proceso. Las autoridades han dejado claro que los pasaportes emitidos hace más de 15 años no son elegibles para renovación directa, en estos casos, el solicitante debe iniciar el trámite como si fuera la primera vez que lo solicita.

Existen más situaciones que pueden impedir el trámite de renovación. No se puede renovar si el pasaporte se emitió antes de que el titular cumpliera 16 años, si hubo un cambio de nombre no respaldado por documentos oficiales, o si el documento presenta daños que lo hagan inválido.

Pasos para solicitar un nuevo pasaporte

Cuando el pasaporte ya no es renovable, el ciudadano debe solicitar uno nuevo siguiendo estos pasos:

Completar el formulario DS-11 en línea antes de la cita.

en línea antes de la cita. Presentar prueba de ciudadanía, como acta de nacimiento o certificado de naturalización.

Mostrar una identificación vigente, como licencia de conducir.

Entregar una fotografía reciente que cumpla con los requisitos.

Solicitar y asistir a una cita en un centro de aceptación de pasaportes.

Pagar las tarifas correspondientes al servicio elegido.

Las autoridades recomiendan no esperar a que el pasaporte expire por completo para iniciar la renovación, ya que los retrasos pueden afectar planes de viaje y obligar a procedimientos más largos.

Para quienes deseen confirmar los requisitos y costos actualizados, el sitio web oficial del Gobierno de Estados Unidos ofrece detalles en español. Allí se encuentran instrucciones paso a paso para completar correctamente el proceso y evitar errores que retrasen la emisión del pasaporte.