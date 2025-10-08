Estados Unidos: El Gobierno entregará un bono de 400 dólares a estas personas en octubre

Suscríbete a nuestros canales

El estado de Nueva York confirmó que comenzará a enviar cheques de reembolso por inflación a los residentes elegibles a partir de octubre. Esta medida forma parte del presupuesto estatal 2025-2026 y busca aliviar el impacto del aumento del costo de vida, los pagos se basan en los ingresos declarados en 2023 y en el estado civil registrado en la declaración de impuestos, garantizando que el beneficio llegue a quienes cumplen con los criterios establecidos.

Los pagos se emitirán exclusivamente en cheques físicos, enviados por correo a la dirección registrada en la última declaración de impuestos. Esta decisión aplica incluso a quienes normalmente reciben reembolsos mediante depósito directo, con el fin de evitar errores en la acreditación y simplificar el proceso de distribución.

Requisitos para recibir el reembolso

Para poder cobrar el beneficio, los contribuyentes deben cumplir con ciertas condiciones:

Haber presentado el formulario IT-201 del año fiscal 2023.

Haber residido en Nueva York durante todo el año.

No estar incluidos como dependientes en la declaración de otra persona.

Tener ingresos dentro de los rangos establecidos por el Departamento de Impuestos y Finanzas.

Montos según ingresos y estado civil

El valor del cheque varía según el tipo de contribuyente y sus ingresos:

Solteros o casados declarando por separado : $200 si ganaron hasta $75.000; $150 si los ingresos fueron entre $75.001 y $150.000.

Matrimonios declarando en conjunto o cónyuges sobrevivientes : $400 si los ingresos no superaron $150.000; $300 si estuvieron entre $150.001 y $300.000.

Jefes de hogar: $200 si los ingresos fueron hasta $75.000; $150 si estuvieron entre $75.001 y $150.000.

El envío de los cheques se iniciará a finales de septiembre de 2025 y se prolongará durante varias semanas. La entrega no seguirá un orden geográfico, por lo que algunos residentes recibirán su pago antes que otros. No se requiere realizar trámites adicionales, aunque quienes hayan cambiado de domicilio deben actualizar su dirección a través de la cuenta en línea del Departamento de Servicios Individuales.

El Departamento de Impuestos y Finanzas aclaró que nunca solicita información personal por correo o teléfono sobre los cheques, cualquier intento de contacto que requiera datos adicionales debe considerarse sospechoso y ser ignorado. Esta medida protege a los beneficiarios y asegura que los fondos lleguen de manera segura y confiable.