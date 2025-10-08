Servicios

Anuncian jornada para apertura de cuenta corriente simplificada a nivel nacional

De este modo, Mercantil Banco Universal ratifica su compromiso con la ciudadanía al brindar acceso a los servicios financieros 

Miércoles, 08 de octubre de 2025 a las 06:34 pm
Foto: Referencial / Cortesía
Mercantil Banco Universal anunció una jornada para la apertura de cuenta corriente simplificada hasta el viernes 10 de octubre. A través de sus redes sociales, precisó que todas las oficinas a nivel nacional estarán habilitadas para gestionar las solicitudes de los usuarios, en un horario comprendido de 8:30 am hasta las 3:30 pm.

¿Cuáles son los recaudos? 

Para disfrutar de los servicios financieros solo deberán consignar su documento de identidad ante el personal autorizado de la entidad bancaria. 

Ubicaciones de las oficinas de Mercantil   

Distrito Capital

  • San Francisco: Av. Universidad, esquina San Francisco, edificio 5, Caracas.

  • Caricuao: C.C. Procar I, nivel PB, local 2-3-18, sector UD-6, La Hacienda, Caricuao.

Miranda

  • La Urbina: Calle 6 con calle 9, edificio Quinsa, PB y P1, Urbanización La Urbina, parroquia Petare.

  • Concresa: C.C. Concresa, local 121, Urbanización Prados del Este, municipio Baruta.

  • Altamira: San Juan Bosco, III Transversal, edificio Panaven, Urbanización Altamira.

Occidente

  • Coloncito: Carrera 4, N° 7-33, entre la calle 7 y 8, carretera Panamericana, municipio Panamericano, Coloncito, estado Táchira.  

  • Tovar: Av. Cristóbal Mendoza, edificio Echeverría, PB, local 2, Tovar, estado Mérida.

Centro Occidente

  • Lomas del Este de Valencia: Av. Rotaria, C.C. Lomas del Este, Urbanización Lomas del Este, estado Valencia.

  • Maracay: Av. Aragua con Av. Mariño y Guárico, C.C. Los Jardines, Maracay, estado Aragua.

Oriente

  • 4 de Mayo: Prolongación de la Av. 4 de Mayo con calle Los Robles, Local Mercantil, Isla de Margarita, estado Nueva Esparta.

  • Puerto La Cruz: Calle Guaraguao con calle Arismendi, edificio Torre Grand, Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Para obtener mayor información puede ingresar directamente en la cuenta de Instagram @MercantilBancoUniversal. 

