EEUU: Descubre cuánto tarda tu caso de inmigración y cómo pedir ayuda con esta herramienta en línea

Las personas que han sido deportadas o removidas de Estados Unidos y desean regresar legalmente deben llenar un formulario ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis), dicho organismo cuenta con una herramienta en línea que permite revisar el avance de los trámites y conocer el tiempo estimado de respuesta según el tipo de solicitud.

El proceso inicia en la página oficial del Uscis, donde el solicitante debe buscar el formulario I-212, conocido como “Permiso para Volver a Solicitar Admisión a los Estados Unidos Después de Haber Sido Deportado o Removido”. Una vez seleccionado, se debe identificar la categoría correspondiente y continuar con las instrucciones que ofrece el sistema.

El usuario debe elegir una oficina o centro de servicio, entre los cuales destacan “All Field Offices” y el “Nebraska Service Center”. Según la información oficial, en Nebraska el 80% de los casos se procesan en aproximadamente 34 meses, es decir, unos dos años y diez meses. Este tiempo es una referencia y puede variar según las circunstancias de cada caso.

Uscis recalca que los tiempos de procesamiento no son absolutos, ya que cada solicitud es diferente y puede requerir más revisión. Por ello, recomienda usar los plazos como una guía general y revisar con frecuencia el estado del caso mediante su sistema en línea, donde se muestran las actualizaciones más recientes.

Renovación o reemplazo de la Green Card

Quienes necesiten renovar o reemplazar su tarjeta de residencia permanente deben llenar el formulario I-90. Este trámite, gestionado por el Potomac Service Center, tiene un tiempo promedio de 13 meses para el 80% de los casos, en este formulario se debe indicar si la solicitud es por renovación de diez años o por reposición del documento.

Cómo saber si puede contactar al Uscis

Las consultas solo son posibles si el caso ha superado el tiempo de procesamiento estimado. Para ello, el solicitante debe tener a mano su fecha de recibo y usarla dentro del sistema de seguimiento, toda la información actualizada sobre los tiempos y formularios está disponible en el sitio oficial del Uscis: https://egov.uscis.gov/processing-times/es.