Costco anuncia nueva sucursal para el año 2024: ¿Cuál es la ubicación?

Costco es una de las cadenas con mayor presencia en los Estados Unidos y ahora se une una nueva sucursal ubicada en Daytona Beach, Florida. El año pasado inició la construcción, específicamente frente a la famosa pista de carreras de la icónica competencia de automóviles de NASCAR.

En este sentido, la presidenta del complejo, Rozanne Ribakoff informó que la tienda contará con un diseño de cuadros “muy alusivo a las carreras de autos”, representando la primera sede con una imagen exterior personalizada.

De igual modo, señaló que la iniciativa es una fuente directa de empleos y beneficiará a la comunidad ofreciendo 250 vacantes en diversas áreas.

“Como lo hacen en todas las comunidades en las que tienen presencia, Costco también se comprometerá a generar un impacto positivo en Daytona Beach a través de la participación comunitaria y la retribución”, enfatizó Ribakoff.

Mientras que, la vicepresidenta ejecutiva de NASCAR, Lesa France Kennedy, manifestó su emoción por ser parte de la iniciativa e impulsar el desarrollo económico de la comunidad de Daytona Beach.

Se prevé la inauguración durante el próximo año. Sin embargo, no han anunciado la fecha exacta.

“Costco es un minorista internacional líder que completará significativamente la combinación de ventas minoristas y, debido a que actualmente no tenemos un concepto como este en el sitio, mejorará en gran medida la experiencia cotidiana para quienes viven, visitan y juegan en One Daytona”, explicó Ribakoff.