Conoce dónde estarán ubicadas las nuevas tiendas de Publix que abrirán en marzo

Publix, la reconocida cadena de supermercados, se prepara para inaugurar cinco nuevos establecimientos durante el mes de marzo, siendo tres de ellos ubicados en el soleado estado de Florida. Estas aperturas marcan un paso más en la expansión de Publix para satisfacer las necesidades de sus clientes en diversas comunidades.

En Florida, dos de las nuevas tiendas estarán ubicadas en la bulliciosa ciudad de Orlando. La primera de ellas, con una superficie de 48,387 pies cuadrados, abrirá sus puertas el 7 de marzo en Shoppes at Storey Park, mientras que la segunda, más compacta con 27,512 pies cuadrados, estará disponible a partir del 14 de marzo en Groves at College Park. Además, en el Condado Manatee, en la costa del Golfo de Florida, se abrirá una tienda de 48,387 pies cuadrados en Market Walk at North River Ranch el 21 de marzo, ampliando así la presencia de Publix en esta región costera.

Fuera de Florida, la cadena también inaugurará una tienda en Hampton, Georgia, el 6 de marzo, en Shops at Walnut, añadiendo otra ubicación a su red en expansión. Además, en Murfreesboro, Tennessee, el 23 de marzo abrirá sus puertas otra tienda, proporcionando a los residentes de esta área una nueva opción para sus compras diarias.

Entre las próximas aperturas más esperadas está la tienda frente al mar en Hollywood, Florida. Aunque la fecha exacta de inauguración aún no ha sido anunciada por la compañía, la construcción en la Intracoastal está en marcha, lo que promete ofrecer a los clientes una experiencia única, con la posibilidad de disfrutar de mesas de café en Ocean Drive y un muelle para que los navegantes puedan detenerse y adquirir sus comestibles para el día en el agua. Sin duda, esta nueva tienda será una gran amenidad tanto para los residentes locales como para los visitantes de Hollywood.