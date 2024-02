Walmart anuncia el cierre de varias sucursales y la apertura de nuevas tiendas

La cadena estadounidense, Walmart, anunció el cierre de varias ubicaciones en el territorio estadounidense, debido a los ingresos bajos que registraban. En este sentido, las expectativas económicas no han sido logradas en algunas sedes específicas.

Por ello, los ejecutivos de la compañía han decidido no renovar el contrato de arrendatarios de las tiendas ubicadas en San Diego y California, las cuales cerraron sus puertas el 9 de febrero. Además, se une la sucursal de Columbus, Ohio, clausurada el pasado 16 de febrero.

Sin embargo, la farmacia de esta última tienda sigue operativa y su cierre definitivo está programado para el próximo 4 de marzo.

Estas medidas no son nuevas para la cadena, pues durante el 2023 al menos 22 sucursales fueron eliminadas en el país norteamericano.

Es importante mencionar que, el anuncio de cierre de la tienda de Columbus fue expuesto mediante una carta dirigida al alcalde de la ciudad, donde ratificaban que el desempeño no cumplió con las proyecciones económicas desarrolladas por la empresa.

Walmart precisó que, particularmente esta sucursal, no logró superar las metas en el año 2023, generando medidas radicales por parte de los ejecutivos, quienes procedieron al cierre.

Cabe destacar que, la medida fue informada a los empleados el 2 de febrero, ofreciéndoles la oportunidad de buscar la reubicación en otras tiendas antes del 3 de mayo, de lo contrario la empresa los desvincularía de manera definitiva.

Pese al contexto económico, la minorista sigue sumando esfuerzos, para lograr el crecimiento exponencial. En este sentido, se espera la apertura de 150 sucursales, además, la ampliación de las tiendas ya existentes, y la renovación de varios espacios.

Por último, en poco tiempo los compradores disfrutarán de la implementación de innovaciones tecnológicas como las entregas con dron en Texas, y la instalación de cargadores de baterías para vehículos eléctricos.